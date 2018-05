Cel mai performant Tesla Model 3 costă o avere, dar e spectaculos

Elon Musk a dezvăluit pe Twitter specficațiile pentru versiunea de top a Tesla Model 3. Modelul este intitulat Performance și vine la pachet cu un preț exorbitant.

CEO-ul Tesla obișnuiește deseori să facă dezvăluiri pe Twitter referitoare la mașinile din portofoliul companiei. De curând, a detaliat printr-o serie de postări abilitățile unei variante de Tesla Model 3 care joacă în altă ligă.

Deși Tesla Model 3 a fost creată pentru a fi destinată oamenilor de rând cu un preț accesibil, cea mai nouă mașină de serie a americanilor poate fi achiziționată și cu specificații de top. Momentan, versiunea Performance a bolidului nu este gata să fie livrată, dar ar trebui să nu mai dureze foarte mult, având în vedere afirmațiile lui Musk din ultimele zile.

Tesla Model 3 Performance Edition va avea două motoare independente care vor funcționa pentru diferitele moduri în care poți conduce mașina, unul pentru performanță, celălalt pentru autonomie sporită.

Dacă unul dintre motoare întâmpină o problemă gravă, cel de-al doilea se va asigura că vei ajunge la destinație fără emoții. Roțile la această versiunea vor avea 20 de inci în diametru, spoilerul va fi realizat din fibră de carbon, iar interiorul va fi în alb și negru.

Prețul de achiziție va fi de 78.000 de dolari. Cel mai mare atu al acestei versiuni va consta în accelerația de la 0 la 100 Kmph în doar 3,5 secunde. Ca referință, versiunea standard de Model 3 are nevoie de 5,6 secunde pentru aceeași performanță. Autonomia specificată este de 500 kilometri, iar viteza de top e 250 kmph.

Cost of all options, wheels, paint, etc is included (apart from Autopilot). Cost is $78k. About same as BMW M3, but 15% quicker & with better handling. Will beat anything in its class on the track.

Tesla dual motor means there is a motor in front & a motor in rear. One is optimized for power & one for range. Car drives fine even if a motor breaks down. Helps ensure you make it to your destination & don’t get stuck on side of road in potentially unsafe conditions.

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2018