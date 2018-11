Când se lansează Crackdown 3, cel mai așteptat joc pentru Xbox One X

Nu ești în pană de jocuri pentru Xbox One, dar în cazul în care așteptai de mult timp să pui mâna pe Crackdown 3, te vei bucura să afli că titlul are în sfârșit o dată de lansare oficială, după numeroase amânări.

Portofoliul de titluri exclusive pentru Xbox One al celor de la Microsoft nu se compară nici pe departe cu oferta Sony. Nu există un God of War, Uncharted sau Last of us pe consola gigantului din Redmond și este puțin probabil să apară vreodată. Ai putea spune că Fable și Halo au fost la un moment dat cele mai îndrăgite francize Microsoft, dar nu am mai văzut un joc Fable din 2014.

Oficialii companiei americane își pun acum încrederea în Crackdown 3. Se lucrează de mulți ani la el și ne-am bucurat de numeroase trailere între timp pentru jocul cu Terry Crews în rolul principal. Actorul din Expendables este în centrul întregii povești.

Ca referință, cea mai recentă estimare pentru lansarea Crackdown 3 a fost 7 noiembrie 2017, dar a fost amânat din nou. Inițial, jocul a fost anunțat în 2014, dar se pare că a suferit un proces elaborat de dezvoltare. Între 2014 și 2017 a fost prezent la majoritatea conferințelor de gaming, dar nu știa nimeni când va ajunge pe console. Nu a ajutat nici faptul că un demo pentru campania single player a fost disponibil la E3 2017 și nu a fost îmbrățișat cu entuziasm de critici.

Crackdown 3 se va lansa în februarie 2019, pe data de 15. Timpul suplimentar a fost folosit pentru finisarea graficii jocului și pentru a-l optimiza pentru Xbox One X. Aceste detalii au fost confirmate de către Microsoft în urmă cu câteva zile împreună cu detalii despre un nou mod de joc multiplayer intitulat Wrecking Zone. Acela va fi un mod de joc tradiționat de tip deathmatch între echipe de căte cinci jucători care încearcă să se anihileze într-o arenă.

Pentru a celebra faptul că avem în sfârșit o dată de lansare, Microsoft a decis să ofere gratuit originalul Crackdown începând cu 30 noiembrie.