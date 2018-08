Camionul electric Tesla călătorește cu succes și pe distanțe lungi

Camionul electric de la Tesla a făcut deja câteva drumuri scurte între orașe, dar acum străbate America pe distanțe lungi, cu succes.

Drumurile scurte au fost un test pentru camionul Tesla, iar acesta a trecut cu brio de aceste mici călătorii. Totuși, adevărata provocare apare la drum lung, atunci când camionul electric are de parcurs sute sau poate chiar mii de kilometri.

Evident, probleme pot să apară la tot pasul, mai ales când vorbim de un automobil și de tehnologii noi, însă Elon Musk dă asigurări că lucrurile merg bine.

Acesta a dat un interviu celor de la Electrek și a discutat despre vizita camionului la firma de transporturi J.B. Hunt. CEO-ul Tesla a afirmat că autovehiculul autonom a călătorit mii de kilometri fără escortă, cu ajutorul rețelei existente Supercharger.

What’s cool is that it was driven across the country alone (no escort or any accompanying vehicles), using the existing Tesla Supercharger network and an extension cord

— Elon Musk (@elonmusk) August 25, 2018

Musk menționează că vehiculul are nevoie de un mic ajutor atunci când ajunge la o stație de încărcare: acestuia îi trebuie un cablu special, cu ajutorul căruia se poate lega la mai multe prize deodată. Astfel, bateria camionului poate fi încărcată mult mai repede, cel puțin până compania e gata să lanseze rețeaua Megacharger.

Călătoriile camionului electric Tesla sunt menite, în mare parte, să-i asigure pe clienții interesați (inclusiv pe cei de la J.B. Hunt), că vehiculul e deja capabil să parcurgă distanțe lungi fără să aibă nevoie de ajutor.

Există totuși câteva întrebări: de cât timp are nevoie un camion pentru a-și încărca bateria cu ajutorul prizelor Supercharger și cât de încredere pot fi acestea în lipsa unor Megacharger-e? Acum e destul de simplu pentru un camion să călătorească sprijinit de rețea, dar situația s-ar putea schimba când mii de vehicule vor tranzita țara și vor avea nevoie de acces la încărcătoare.