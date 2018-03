De ce e mai bine să le vorbești câinilor cum le vorbești copiilor

Din cine știe ce motiv, suntem obișnuiți să le vorbim câinilor cu aceeași voce pe care o folosim când vorbim cu copiii mici.

Un studiu de la University of York, publicat în jurnalul „Animal Cognition”, arată că nu suntem singurii din ecuație care se bucără de această șaradă. Studiul arată că, de cele mai multe ori, cățeii răspund mai bine la discursurile distorsionate cu voce pițigăiată decât la cele normale.

Cercetătorii au adunat 37 de câini și i-au pus să asculte cum o persoană le vorbește. Mai întâi, persoana le-a vorbit pițigăiat și le-a spus fraze de tipul „Cine e un băiat bun?” și „Vrei în parc?”. Ulterior, le-a vorbit pe un ton normal, fără inflexiuni, despre subiecte de rutină, de exemplu „Am fost aseară la film”.

Rezultatele au arătat că acei căței au preferat să petreacă mai mult timp cu oamenii care le vorbeau ca unor copii, despre subiecte „relevante” pentru ei. Această combinație de ton și de conținut a fost cea mai plăcută de câini.

„Când am amestecat cele două tipuri de discurs și conținut, câinii nu au arătat vreo preferință pentru un vorbitor în defavoarea altuia”, a explicat Alex Benjamin, student doctorand la Departamentul de Psihologie de la University of York. „Asta sugerează că câinii adulți au nevoie să audă cuvinte relevante pentru câini într-o voce pițigăiată și emoțională”.

Așadar, nu ești singurul care se distrează vorbind patrupedului tău ca unui copil. Experimentul lui Rae Paoletta, de la Inverse, pe Twitter, în care a vrut să vadă dacă stăpânii de câini vorbesc cu ei pe tonuri pițigăiate, confirmă de asemenea concluziile studiului.

