Ce să faci cu bradul de Crăciun, acum că nu îți mai trebuie

Crăciunul s-a terminat. Dacă ai avut un brad natural, s-ar putea să crezi că cea mai simplă metodă de a scăpa de el este să îl arunci la gunoi.

Dacă vrei totuși să faci un bine planetei, poți să îl duci la cel mai apropiat lac și să îl arunci în el. În Statele Unite, brazii naturali de Crăciun sunt colectați pentru a fi reciclați și reutilizați ca habitat pentru pești. Acești brazi sunt legați împreună și aruncați în lacuri pentru a forma recifuri. Recifurile oferă un loc peștilor tineri să se ferească de peștii mai mari. De asemenea, contribuie la creșterea algelor.

La rândul lor, algele hrănesc gândacii acvatici, cu care se hrănesc peștii. În acest fel, întregul ecosistemul prosperă. „Efectiv creezi un întreg ecosistem acolo”, a spus Joseph Sullivan, managerul de programe la East Bay Regional Park District din Oakland, California.

Practica aruncării brazilor în lacuri nu este una nouă. A început în 1900. Pe atunci, pietrișul de pe fundul lacurilor fusese luat de oameni, iar asta a omorât vegetația. Pentru mai multe decenii, East Bay Regional Park District s-a ocupat de aruncarea brazilor necumpărați de Crăciun în lacuri pentru a ajuta populațiile de pești. Ultimii brazi au fost aruncați în 2014. În momentul de față, vegetația naturală a crescut la loc, astfel încât nu mai este nevoie de recifuri din corali.

În Illinois, SUA, brazii de Crăciun încă sunt reciclați în acest mod. Cei de la Illinois Department of Natural Resources și US Army Corps of Engineers colectează 1.000 de brazi de Crăciun pentru a-i refolosi ca habitat de pești. Ei leagă câte doi – trei brazi la un loc și îi scufundă în lac cu greutăți de 11 kg. Fără greutăți, brazii ar pluti și ar constitui un pericol pentru bărci. După trei – cinci ani, brazii putrezesc. „Cred că este un mod bun de a utiliza un brad vechi de Crăciun”, a spus Doug Wasmuth, specialist în resurse naturale la US Army Corps of Engineers.

Așadar, dacă vrei să fii creativ și eco, tocmai ai găsit o nouă cale. Specialiștii spun însă că nu ar trebui să arunci bradul de unul singur. Contactează o companie de mediu, iar cei de acolo te vor putea ajuta.