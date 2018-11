Black Friday la eMAG: 5 telefoane Samsung pentru toate bugetele posibile

Samsung are telefoane cam pentru toate bugetele. Dacă vrei să-ți iei un nou smartphone, Black Friday la eMAG poate fi un prilej bun pentru achiziție.

Samsung Galaxy Note 9 este smartphone-ul cel mai performant pe care ți-l pot oferi sud-coreenii în acest moment. E mai degrabă orientat către segmentul business, iar dacă crezi că îți poți spori productivitatea cu el, e numai bun de cumpărat. Are un ecran ceva mai mare decât al lui S9 Plus, dar vine și cu un S-Pen îmbunătățit. Cu conectivitate Bluetooth, noul stylus devine o parte activă a telefonului. Dincolo de asta, ai cameră foto duală, ecran Infinity și până la 512 GB de memorie internă. Telefonul poate fi găsit în campania eMAG de Black Friday aici.

Samsung Galaxy S8 este telefonul care a schimbat designul flgaship-urilor lansate de către producătorul coreean. Este primul care îți oferă ecran Infinity, cu raport de aspect de 18,5:9. Ecranul e, evident, cel care iese în evidență, dar nici restul specificațiilor nu sunt de ignorat. Camera foto e încă una dintre cele mai bune pe care să te bazezi și îți oferă un senzor de 12 megapixeli. Ai procesor de top, 4 GB de memorie RAM și dacă nu-ți ajunge stocarea internă, S8 are și slot de card. Telefonul este disponibil la doar 1.500 de lei de Black Friday la eMAG și îl găsești AICI.

Black Friday la eMAG: telefoane Samsung la prețuri bune

Samsung Galaxy S7 rămâne un telefon bun pe care să te bazezi, dacă ești în căutarea unui dispozitiv performant. Telefonul vine cu design curbat, doar că ecranul este unul clasic, 16:9. Camera foto reușește, în continuare, să îți ofere fotografii numai bune de postat pe conturile preferate de social media. Dincolo de asta, telefonul îți oferă un procesor puternic, modelul Exynos 8890, cu opt nuclee, dar și 4 GB de RAM. Evident, smartphone-ul vine și cu protecție IP68 împotriva apei și a prafului. De Black Friday la eMAG, poți găsi telefonul AICI.

Samsung Galaxy A8 (2018) a fost lansat la începutul acestui an și este inspirat de către predecesorul flagship, Galaxy S8. Are un ecran Infinity și senzor de amprentă pe partea din spate, amplasat central, sub camera foto. Nici restul specificațiilor nu te vor dezamăgi, deoarece amintesc de un telefon mai degrabă premium. În plus, prețul la momentul lansării nu mai e relevant pentru situația actuală; a fost redus semnificativ de-a lungul timpului, iar acum poți să îți iei telefonul la ofertă. De Black Friday la eMAG, îl găsești AICI.

Samsung Galaxy A6 (2018) are ecran AMOLED cu raport de aspect de 18,5:9, pe care producătorul l-a introdus în gama sa odată cu S8. Device-ul are cameră foto frontală de 16 megapixeli, numai bună pentru selfie-uri. Mai mult, dacă ții și la calitatea audio, te vei bucura să descoperi că telefonul are Dolby Atmos. Smartphone-ul are o reducere bună de Black Friday la eMAG și îl poți lua de AICI.