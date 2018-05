Beneficiul cartofilor modificați genetic la care nu se gândea nimeni

În mod normal, cartofii modificați genetic sunt priviți cu scepticism, însă un anumit soi ar putea să schimbe acest lucru, datorită beneficiilor pe care le-ar aduce.

Un soi de cartofi modificați genetic ar putea reduce folosirea fungicidelor cu până la 90%, conform unui nou studiu. Acest lucru ar reduce semnificativ impactul pe care îl au aceste chimicale asupra mediului înconjurător.

De cele mai multe ori, un tip de mucegai de apă numit Phytophthora infestans poate distruge recolte întregi de cartofi. Acesta reprezintă una din cele mai mari probleme ale agriculturii cu cartofi. Agricultorii ajung să folosească fungicide aproape săptămânal pentru a-și salva recoltele. Această utilizare repetată a chimicalelor nu este tocmai blândă cu mediul.

Cercetătorii de la Wageningen University & Research and Teagasc, the Irish Agriculture and Food Development Authority au descoperit o soluție pentru această problemă. Ei propun o abordare în doi pași, numită IPM 2.0, care presupune utilizarea unui soi de cartofi modificați genetic și folosirea minimă a fungicidelor. Rezultatul ar fi recolte sănătoase de cartofi, care nu au fost scufundate în cantități imense de fungicide.

Echipa de oameni de știință au testat strategia pe parcursul a trei ani, în Irlanda și Olanda, unde agricultura cu cartofi este foarte populară. Ei au cultivat trei soiuri de cartofi: cartofi Désirée susceptibili la mucegai, cartofi Sarpo Mira rezistenți în mod natural la mucegai și cartofi Désirée modificați genetic, astfel încât să fie extrem de rezistenți la mucegai.

Cele trei soiuri au fost cultivate în două moduri separate – fie prin metoda clasică ce presupune fungicide săptămânale, fie prin metoda IPM 2.0. A existat și un grup de control, asupra căruia nu s-au aplicat deloc fungicide.

În cazul cartofilor Sarpo Mira și a celor Désirée modificați genetic, metoda a dus la o reducere de 80-90% a folosirii fungicidelor. În cazul cartofilor Désirée nemodificați, metoda a dus la o reducere de 15% a folosirii substanțelor chimice.

Cercetătorii au subliniat că metoda IOM 2.0 ar putea reprezenta un beneficiu atît pentru agricultor, cât și pentru mediu și consumator. Întregul studiu poate fi găsit în Jurnalul European de Agronomie.