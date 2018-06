Cum ești spionat prin bateria din orice telefon ai folosi

Bateria din telefonul tău poate dezvălui ce scrii sau ce citești. Teoria a fost lansată de un grup de cercetători de la Universitatea Texas și de la Institutul de Tehnologie Technion din Israel.

Bateria din telefonul pe care-l folosești zilnic ar pute dezvălui detalii private fără ca tu să știi. Oamenii de știință au descoperit o metodă să-și dea seama tot ceea ce scrii și citești pe telefon doar studiind nivelul de energie al bateriei telefonului.

Pentru a realiza acest lucru, ei au implementat un microcontroler în bateria telefonului pentru a înregistra curentul din bateria mobilului. Inteligența artificială este utilizată pentru a traduce fluxurile de energie, astfel încât să fie dezvăluite ce taste au fost apăsate și ce zone de pe ecran au fost atinse.

Această tehnică le-ar permite hackerilor să-ți înregistreze parolele și să monitorizeze site-urile pe care le vizitezi sau să vadă când este ultima dată când ai folosit camera sau când ai dat un telefon cuiva.

Pentru ca acest atac să aibă succes este necesar ca smartphone-ul să fie utilizat și să nu se afle la încărcat. Bateria este o țintă atrăgătoare pentru hackeri deoarece acolo este expusă toată activitatea telefonului. Aceste baterii monitorizează consumul de energie al aplicațiilor pentru a putea îmbunătăți performanța telefonului și a prelungi autonomia bateriei.

În primul rând, hackerii au nevoie de acces la dispozitiv pentru a putea înlocui bateria telefonului cu una care are adăugat acel micro-controler ce poate monitoriza fluxul de energie. Acest hack este mult mai dificil de realizat din cauza acestui lucru, dar are și avantaje deoarece este foarte greu de detectat.

În același timp, înlocuirea bateriei se poate face foarte ușor pentru modelele ale căror carcasă se poate da jos, iar pentru restul bateria poate fi înlocuită la service-uri.

Această descoperire a fost descrisă într-o lucrare de cercetare numită „Power to peep-all: Inference Attacks by Malicious Batteries on Mobile Devices” care va fi prezentată în iulie la simpozionul Privacy Enhancing Technologies din Barcelona.

Cercetătorii au realizat testele pe telefoanele Huawei Mate 9 și Samsung Galaxy Note 4. Ei au putut vedea ce aplicații au fost deschise, ce a testat utilizatorul în mesaj sau în browser. „Descoperirile noastre demonstrează că că acest atac este puternic și fezabil, este nevoie doar de componente ieftine și compacte, iar atacul este greu de blocat”, au scris cercetătorii.

Deocamdată aceste lucruri sunt teoretice, deoarece niciun atac de acest gen nu a fost înregistrat până acum.