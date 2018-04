Ce avantaje și ce dezavantaje are tracțiunea 4X4 pe mașini

În ultima perioadă, sunt la mare căutare mașinile cu tracțiune integrală. Nenumărate modele dispun de tracțiune 4X4 care este mult mai scumpă decât tracțiunea 2X4. Totuși, deși aparent tracțiunea integrală are numai avantaje, lucrurile nu stau chiar așa. Care sunt avantajele și dezavantajele tracțiunii 4×4?

Avantaje tracțiune integrală

Cu ajutorul acestui tip de tracțiune, automobilul se comportă excelent indiferent care sunt condițiile de drum. Fie că asfaltul este umed sau uscat, că se circulă pe zăpadă sau pe ploaie, mașina are aderență și tracțiunea își face treaba.

Totodată, automobilul este mai greu, astfel că șansele ca șoferul să piardă controlul sunt mult mai mici. Mașina stă mai bine în curbe, iar în sezonul rece demarajul unui vehicul 4X4 este mai bun decât al unui 2×4.

La volanul unei mașini 4X4 siguranța este sporită și șoferul se va simți mai sigur pe automobil. Statisticile arată că în cazul unui impact, automobilul cu o masă mai mare este mai sigur.

Dezavantaje tracțiune integrală

În mod hilar, faptul că mașina este mai grea poate fi și un avantaj și un dezavantaj. Un sistem de tracţiune integrală aduce în plus o greutate cuprinsă între 80 și 100 de kg și automat consumul mașinii 4×4 va fi mai mare. Diferența de consum în plus ar putea fi de până la 1l/100 km.

Oricine vrea să rămână cu mai mulți bani în portofel după ce-și cumpără o mașină, iar tracțiunea integrală costă. Automobilele ce dețin tracțiune 4×4 sunt mai scumpe chiar și cu câteva mii de euro.

Tot la capitolul dezavantaje intră și întreținerea mai scumpă a unei mașini cu tracțiune integrală. Un SUV are mai multe piese (rulmenți, flanșe, articulații, etc.) decât o mașină cu tracțiune pe o singură punte. Tracțiunea integrală poartă diferite denumiri în funcție de producător. Astfel AWD (Subaru), xDrive (BMW), 4Matic (Mercedes), Quattro (Audi), 4motion (VW) etc.

Avem nevoie de tracțiune integrală?

La această întrebare nu poate exista un răspuns universal valabil. Totul ține de nevoile conducătorului auto, de locurile prin care conduce, de bugetul pe care-l are la dispoziție și nu în ultimul rând de dorințele sale.