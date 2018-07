Apple, Fitbit și Sonos, sabotate de Trump ca să mărească prețurile

Donald Trump a impus de curând o creștere a tarifelor pentru produsele realizate în China, iar Apple, Fitbit și Sonos sunt printre companiile care vor avea de suferit din cauza măsurilor.

O seria stufoasă de purtabile și boxe inteligente vor avea parte de o creștere a prețului de achiziție din cauza unei măsuri anunțate de curând de președintele SUA. Totul are legătură cu clasificarea produselor respective de către autoritățile vamale și de protecție a granițelor din SUA, conform celor de la Reuters.

Gadgeturile cu pricina sunt definite ca ”mașini pentru transmisiuni de date”, o asociere de termeni prezentă pe o listă cu peste 6000 de coduri pentru produse care vor suferi o creștere a tarifului de import.

Punctual, produsele de tech menționate pe documentul emis de US Customs and Border Protection sunt Apple Watch, Fitbit Charge, Fitbit Charge HR, Fitbit Surge, Sonos Play:3, Sonos Play:5 și Sonos SUB. Valoarea totală a produselor incluse pe listă din orice categorie atinge aproximativ 200 de miliarde de dolari și se află în perioada de negociere publică.

În cazul în care decizia propusă de Donald Trump va intra în vigoare, din această toamnă, ne putem aștepta la o creștere cu 10% a produselor menționate mai sus. Într-o lume ideală, creșterea costurilor de import ar fi suportată de producător.

În practică, este aproape imposibil ca acest lucru să se întâmple în cazul Apple, Fitbit și Sonos, cumpărătorii fiind în final cei care vor avea de suferit. Vânzările vor fi de asemenea afectate, dar e puțin probabil ca un gigant de dimensiunea Apple să piardă prea mulți cumpărători de smartwatch-uri.

Deși nu produce ceasuri și boxe inteligente, Tesla are de asemenea de suferit din cauza practicilor de import din SUA. Componentele importate pentru mașinile electrice au fost scumpite și, la rândul său, Tesla a scumpit mașinile pe care le vinde în China.