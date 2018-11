Cursa Fetești – America. Cum a ajuns un autobuz românesc direct în SUA

Povestea americanului care și-a cumpărat autobuz românesc de la Fetești îți arată că nu suntem chiar atât de lipsiți de importanță cum ai crede. Dar, evident, există și aspecte negative în această poveste, care nu ne fac o imagine prea bună.

Pe 17 noiembrie, un american a publicat pe pagina sa de Facebook un rezumat al aventurii sale din România până înapoi la el acasă, în încercarea de a aduce în Statele Unite ale Americii un autobuz românesc.

Americanul, probabil pasionat de mașini clasice, și-a dorit mult un autobuz Rocar, cum se făcea la noi prin anii ‘90.

Bineînțeles, fabrica a murit de mult și doar străinii mai văd realul potențial al mașinilor fabricate cândva de români. Autobuzele Rocar au fost celebre la noi pentru că erau unele dintre cele mai bune, iar persoanele care au condus sau au lucrat în uzina care le producea pot confirma acest lucru.

Azi, doar colecționarii străini se mai uită la ele. Americanul Al Barry (numele care apare pe profilul său de Facebook) este unul dintre ei, dar i-au trebuit șase luni ca să-l ducă în SUA. Iată ce povestește el pe rețeaua socială:

„L-am luat astăzi. Veşti bune şi veşti proaste. Vestea proastă: Wellenius Wilhensen (firmă de transport, n.r.) mi-a lovit autobuzul şi a distrus fereastra şoferului. Am ieşit din port şi după o oră, am ieşit pe Rte 3. Radiatorul explodează. Deci mă târam. Dar, vestea bună a fost că acolo era un magazin, iar băieţii au reuşit să-l repare, aşa că am putut să mă întorc pe drum. Din păcate, a fost prea întuneric şi am fost epuizat. Dar, este în sfârşit acasă, după o călătorie de șase luni care a început în Feteşti, România”, a scris Al Barry pe Facebook.

Pe aceeași temă, celebru este și românul care conduce o Dacia 1300 pe străzile din New York. Puțini americani au habar de existența mașinilor românești, dar toți sunt mirați atunci când le văd pe la ei.