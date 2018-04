Al Treilea Război Mondial, între Rusia, Coreea de Nord și nebunia lui Trump

Am scris în martie un articol cu privire la declarațiile Șefului Statului Major al Armatei Ruse care vorbea de războiul viitorului și un eventual conflict între marile puteri. Discutam atunci, mai mult în treacăt, de posibilitatea unui război de proporții mondiale și o parte dintre comentarii s-au întreptat împotriva mea.

Unii comentatori au insinuat că acest fapt este imposibil și improbabil. Din acest motiv m-am gândit că nu ar fi rău la 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial și vreo 75 de la finalizarea celui de-al Doilea Război Mondial. ne aruncăm o privire la ce s-a întâmplat.

Totodată, multă lume a crezut că ne apropiem de un astfel de conflict major odată cu declarația lui Donald Trump de pe Twitter. Siria a devenit teritorul de ceartă și luptă în ruși și americani și, uneori, turci.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018