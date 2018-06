Un adolescent s-a infectat cu un virus care făcea ravagii în secolul 18

Un adolescent de 15 ani din Țara Galilor a reușit cumva să se infecteze cu un virus care nu a mai făcut victime pentru mai bine de un deceniu. Astfel, doctorii i-au pus diagnosticul neașteptat de variolă bovină.

În secolul 18, boala era foarte des întâlnită. Existența ei a contribuit la dezvoltarea unui vaccin pentru variolă. Pe atunci, fizicianul Edward Jenner a descoperit un vaccin pentru variolă, boală extrem de contagioasă și letală.

El a mers pe ideea că lăptăresele erau mai puțin predispuse să contracteze virusul acesta mulțumită faptului că erau infectate deja cu virusul variolei bovine. Astfel, el a făcut un vaccin din puroiul specific bubițelor de pe corpul lăptăreselor.

Astăzi, vaccinul nu mai are la bază virusul variolei bovine, iar un raport publicat de la The New England Journal of Medicine a sugerat că niciodată nu l-a avut.

Băiatul bolnav din Țara Galilor a ales să rămână anonim, pentru că se simte rușinat. „Fiul meu a fost destul de jenat”, a explicat mama lui pentru BBC. „[Leziunile] nu au fost plăcute și lui nu i-a fost ușor”. A fost nevoie de câteva săptămâni pentru ca bubițele să dispară. Acestea nu au fost dureroase, dar l-au făcut pe băiat să vrea să se scarpine în mod constannt.

Băiatul s-a îmbolnăvit după ce a hrănit niște viței. În pofida numelui, variola bovină se transmite mai ușor de la feline sălbatice și de la rozătoare decât de la bovine, lucru ce face cazul băiatului cu atât mai neobișnuit.

Oricât de deosebit este cazul lui, este puțin probabil ca boala să se întoarcă la nivelul la care se afla în secolul 18. Omul de știință Robert Smith de Public Health Wales a explicat pentru BBC că între 1975 și 1992, 29 de rapoarte de la laboratoare au arătat că anual, numărul de bolnavi de variolă varia de la zero și patru în cazurile mai rele.