Touch Me Not, premiat cu Ursul de Aur, a făcut critic de film din Dan Negru

Adina Pintilie a câștigat Ursul de Aur cu Touch Me Not. Filmul apreciat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin nu a fost însă pe placul lui Dan Negru care l-a criticat pe Facebook. Asta dacă-i păsa cuiva că Dan Negru are opinii despre filme, libertatea individului sau alte valori decât cele religioase.

Dacă te-ai bucurat când ai aflat că Touch Me Not, regizat de românca Adina Pintile, a câștigat Ursul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, află că nu toți românii au făcut-o. Dan Negru, „tăticul Revelionului” nu prea a înțeles lungmetrajul. Ce-i drept, are și multă experiență și pregătire în domeniu, încât recenzia lui trebuie luată în serios.

Mare parte din confuzie este legată de masturbarea bărbatului din film. De unde știu asta? Simplu. A ținut să afle toți de pe Facebook că cei care au apreciat filmul și l-au onorat cu Marele Premiu de la Berlinala sunt niște ignoranți, care nu știu ce e aia artă. Astfel, Adina Pintilie ar trebui să-și bage „ursu-n fund”. Și nu doar ea, ci și cei care muncesc și prezintă filme la festival și pleacă acasă cu Ursul de Aur.

Ce trebuie să știi despre Touch Me Not, regizat de Adina Pintile

Touch Me Not este o dramă scrisă și regizată de Adina Pintilie. Filmul a câștigat Ursul de Aur la secțiunea principală al celei de-a 68-a ediție a Festivalului Internațional de film de Berlin. Adina Pintilie s-a remarcat la Festival cu privirea deschisă și de ansamblu asupra sexualității umane de pe marginea incertă a ficțiunii.

Personajele filmului se luptă cu ele însele, cu plăcerile și durerile propriului corp dezbrăcat de haine. Comisia a apreciat originalitatea, arta din spatele goliciunii și sinceritatea cu care este prezentată diversitatea din intimitatea fiecăruia. Touch Me Not trece printr-un filtru ambiguu, ai putea spune, și asta din prisma conținutului sexual încărcat.

Mai jos poți urmări cele trei trailere Touch Me Not

Laura Benson o interpretează pe Laura, o femeie în jur de 50 de ani, care are probleme cu încredere și siguranță în întâlniri intime. În prima scenă, ea a angajat un bărbat care să se masturbeze în fața ei. De unde și confuzia lui Dan Negru.

Deși nu ai înțelege din prima de ce Laura nu se implică și nu transformă scena într-un act sexual propriu-zis, motivul îți este prezentat pe parcurs. În orice caz, filmul abundă în nuditate, sânii și organele genitale fiind văzute, dar nu și examinate.

Ce nu i-a convenit lui Dan Negru la Touch Me Not, artă cinematografică și Ursul de Aur

Dan Negru nu a criticat și jignit doar filmul câștigător al Berlinalei, ci și cele trecute și viitoare. Într-un post pe Facebook, omul de televiziune, care s-a remarcat prin emisiuni de divertisment rudimentar – bazate pe costumații diverse, roluri infantile și scenarii previzibile, a spus că filmul este dăunător societății, pentru că prezintă acte sexuale sau de masturbare. Ar fi o surpriză, dacă n-ar veni de la un om care s-a remarcat online prin înclinația spre sofism, truism și poze cu și despre religie și credință.

În cazul acestui film, regizoarea Adina Pintilie nu a vrut un film comercial, unul care ar umple săli, ci unul care transmite un mesaj. Sigur, mesajul poate să nu fie pe placul multor oameni.