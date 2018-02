Românca Adina Pintilie a câștigat Ursul de Aur cu filmul Touch Me Not

Festivalul Internațional de Film de la Berlin, cunoscut și drept Berlinala, are în 2018 un câștigător din România. Regizoarea Adina Pintilie a fost premiată cu Ursul de Aur pentru filmul Nu mă atinge-mă / Touch Me Not.

Filmul Nu mă atinge-mă a fost filmat pe o perioadă de 10 săptămâni, între 2015 şi 2017. Are o distribuţie mixtă de actori profesionişti, cum ar fi Tomas Lemarquis, Laura Benson, şi persoane simple, fără pregătire în domeniu. De anul acesta, filmul Touch Me Not va fi recunoscut și pentru premiul Ursul de Aur.

La Festivalul de Film de la Berlin, filmul regizat de Adina Pintilie a fost desemnat cel mai bun lungmetraj de debut. Este a 68-a ediție a galei. De asemenea, a primit și marele trofeu al festivalului: Ursul de Aur.

Regizorul Călin Peter Netzer a făcut parte din juriul care a decis câştigătorul premiului pentru cel mai bun film de debut. Alături de el au mai fost regizorul italian Jonas Carpignano şi Noa Regev, directorul executiv al Cinematecii din Ierusalim.

Cine e Adina Pintilie, câștigătoarea Ursul de Aur

Până la premiul de la Berlin, Adina Pintilie, 38 de ani, a regizat şapte scurtmetraje şi două mediumetraje. Producţiile Nu te supăra, dar… (2007) şi Oxigen/ Oxygen (2010) au fost prezentate în peste 50 de festivaluri internaţionale. Scurtmetrajul Balastiera#186 (2007), coregizat cu George Chiper, a fost selectat la Festivalul de film de la Locarno 2008. A câştigat premiul al doilea la Festivalul Internaţional de Film de la Miami şi menţiunea specială a Festivalului de la Trieste, în 2009.

Actualul film, Touch Me Not, este o explorare personală care pune sub semnul întrebării ideile preconcepute pe care le avem despre intimitate, ca aspect fundamental al existenţei umane. Într-o recenzie a filmului, Deborah Young a scris în publicația Hollywood Reporter că lungmetrajul regizat de Adina Pintilie e o privire deschisă asupra sexualităţii umane de pe marginea incertă a ficţiunii şi a ficţiunii.

Producția Nu mă atinge-mă îți arată o femeie şi doi bărbaţi care se află în căutarea intimităţii. Singurătăţile lor se întâlnesc din întâmplare sau nu, într-o încercare deznădăjduită de a avea contact.