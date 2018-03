Dacă te abonezi la Twitch Prime, primești jocuri gratuite ca la Xbox Gold

Există din ce în ce mai multe servicii online care încearcă să te convingă să te abonezi, iar Twitch Prime vine cu o ofertă de nerefuzat.

De mulți ani, posesorii de PlayStation și Xbox au obișnuit să se aboneze la PlayStation Plus sau Xbox Gold contra unei sume lunare care variază destul de mult de la un teritoriu la altul. În principiu, este vorba de aproximativ 10 euro pe lună. Pentru acei bani, pe lângă posibilitatea de a te juca online jocurile tale preferate, primești lunar câteva jocuri gratuite. Unele sunt mai vechi, iar altele sunt mai noi, dar toate îți rămân ție dacă decizi să nu mai fii abonat.

Pe un principiu similar, oficialii Amazon au anunțat lansarea Twitch Prime. De câțiva ani, Twitch a intrat în posesia gigantului online, iar Amazon a decis să-ți ofere un motiv în plus să te abonezi la Prime. Cu excepția serviciului Prime Video, nu sunt multe motive să te abonezi la Amazon Prime în România, dar Twitch Prime s-ar putea să atragă câțiva gameri.

Un abonament anual la Amazon Prime costă 99 de dolari, dar poți opta pentru abonament luna de 12,99 dolari. Până acum, dacă te abonai la Twitch Prime, primeai ocazional jocuri sau alte avantaje în format digital. De acum înainte însă, vei primi o serie de jocuri în fiecare lună. Noul program va începe pe 15 martie 2018 și, din prima zi, vei primi gratuit cinci jocuri.

Lista include Superhot, Shadow Tactics, Tales from Candlekeep, Oxenfree și Mr. Shifty. De la 1 aprilie, jocurile disponibile gratuit vor fi înlocuite cu Tales from the Borderland, SteamWorld Dig 2, Kingsway, Tokyo 42 și Dubwars.

Momentan, toate jocurile ce sunt oferite prin programul Twitch Prime sunt pentru PC. Va fi interesant de văzut dacă, pe viitor, vor fi incluse și jocuri de console, în contextul în care există Twitch și pe Xbox sau PlayStation. De asemenea, nu cred că ritmul de cinci jocuri gratuite pe lună va fi menținut pe termen lung.