Windows 95 aniversează astăzi 22 de ani de la lansare

Windows 95 este destul de bătrân, sistemul de operare deja antic împlinind astăzi 22 de ani de la data lansării.

Pe 24 august 1995, Microsoft oferea publicului sistemul de operare Windows 95, acesta fiind un moment extrem de important pentru companie. Aceștia i-au plătit pe The Rolling Stones cu trei milioane de dolari pentru a primi dreptul de utilizare a melodiei Start Me Up în cadrul campaniei de marketing pentru sistemul de operare.

Succesul comercial al sistemului Windows 95 a fost unul neașteptat de mare, cei de la Microsoft reușind să vândă 40 de milioane de licențe doar în primul an de la lansare. Problema de astăzi este că multe dintre aceste licențe încă sunt active.

Victor Gevers, cercetător în securitate, arată că doar șapte servere conectate la internet mai rulează Windows 95, toate fiind situate în Taiwan. Acestea sunt doar vârful aisbergului, Gevers afirmând că sunt mult mai multe calculatoare în uz. Acestea pot fi protejate de firewall-uri sau pot chiar să nu fie conectate la internet.

Faptul că multe calculatoare încă rulează Windows 95 nu se datorează lipsei de fonduri. Aceasta este cea mai mică dintre probleme, de obicei. Se întâmplă, însă, ca pe aceste sisteme să fie instalate diverse aplicații care pot rula doar în astfel de condiții. Spre exemplu, Windows 95 încă se mai folosește în armata SUA, deși aceștia au avut un buget de 601 miliarde de dolari, în 2015.

75% dintre sistemele de control de la Pentagon operează cu Windows XP, sau alte sisteme pentru care nu mai există suport. ”Multe sisteme au Windows 95 și 98, dar e ok, cât timp nu sunt conectate la internet”, a spus un purtător de cuvânt al Pentagonului.

Există și un mic reddit dedicat sistemului de operare, unde ocazional mai apar întrebări și discuții despre diverse aspecte ale bătrânului Windows.