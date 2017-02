Visezi să fii IT manager? Iată tot ce trebuie să știi

Joburile din industria IT sunt foarte râvnite de către tineri deoarece oferă salarii bune, posibilități rapide de avansare în carieră și posibilitatea de lucra în medii dinamice, alături de oameni foarte bine pregătiți. Cu toate că mulți care intră în acest domeniu visează să devină următorul Mark Zuckerberg (sau să lucreze pentru el), există o ramură a industriei despre care se vorbește mai puțin, dar care vine „la pachet” cu o serie de provocari si satisfactii.

În era smartphone-ului, a BYOD (bring your own device), a cloudului și a online-everything, companiile nu pot funcționa fără o infrastructură IT bine pusă la punct. Aici intră în scenă un IT Manager. Care sunt aptitudinile și cunoștințele de care are nevoie o persoană pentru a ține pe umeri tot ce ține de infrastructura informatică a unei companii? Care sunt provocările care vin odată cu acest titlu și cum s-a modificat fișa postului în ultimii ani?

Pentru a primi răspunsuri la aceste întrebări, am stat de vorbă cu Valentin Matei, Head of Controlling, Audit and IT Department în cadrul New Kopel Group. Valentin Matei lucrează ca administrator de rețea încă din facultate și recunoaște că multe dintre atribuțiile pe care le avea la început se regăsesc și in fișa postului de astăzi. ”Am început să lucrez înca din facultate ca administrator de rețea. Atribuțiunile mele erau mai mult de suport, dar am avut și ocazia să «gust» puțină programare. Ce fac acum e divers, însă au rămas o serie de atribuții din jobul meu de început. De exemplu, experiența în zona de programare mă ajută acum în stabilirea unui program de implementare a unor soluții noi sau în eficientizarea celor vechi”, a declarat managerul pentru Playtech.ro.

”Ca Head of Controlling and Audit Department, responsabilitățile mele sunt mixate și am în vedere aici: verificarea fluxului de muncă al fiecarui department, în vederea optimizării acestuia; generarea de rapoarte cu ajutorul unor programe software (dar și manual) despre evoluția companiei; mentenanța zilnică a serverelor, calculatoarelor, laptopurilor și a imprimantelor; mentenanța și optimizarea bazei de date a Grupului; planificarea, organizarea și implementarea optimizărilor de soluții de soft utilizate la nivelul Grupului; organizarea de traininguri pentru o mai bună înțelegere a soluțiilor de software de către angajați”, continuă Matei.

Având în vedere lista lungă de responsabilități de mai sus, puteți înțelege de ce am mentionat anterior că un IT Manager ”ține pe umeri tot ce ține de infrastructura informatică a unei companii”. Este un domeniu în care atenția la detalii este foarte importantă, iar provocări (dar și satisfacții) sunt la tot pasul.

”Unul dintre cele mai provocatoare proiecte în care am fost implicat este implementarea sistemului CRM (n.red. – sistem de gestiune a relației cu clientii) la nivel de Grup. A trebuit să centralizăm toate cerințele fiecărui department din Grup și să creăm fluxuri de business cu diverse alerte automate și proceduri de escaladare. Alte provocări au vizat upgradarea diverselor soluții folosite la nivel de Grup și am în vedere aici Soluția ERP (n.red. – Sistemul de planificare a resurselor întreprinderii) și software-ul pe care îl folosim în service-ul nostru. Procedura de planificare este esențială când vorbim de un upgrade la nivel de soft”, explică Valentin Matei.

Tehnologia a evoluat enorm în ultimii câțiva ani și am fost curioși cum s-a văzut asta din perspectiva unei persoane care trebuie să fie mereu la curent cu cele mai noi soluții. Valentin Matei spune că, din punct de vedere al complexității, lucrurile au rămas cam la fel, fiindcă ”simplificarea atrage complexitatea responsabilităților care ii revin acum unui IT Manager. Prin raportare, deții un BI puternic (n.red. – Business Intelligence – sistem de analiză a datelor)), care iti arată evoluția exactă a business-ului, dacă acesta este configurat corect. Și aici apare the tricky part, deoarece, cu evoluția tehnologiei, avem baze de date mai mari ceea ce presupune un volum mai mare de muncă pentru un raport automat corect. Deci, lucrurile s-au simplificat si complicat in acelasi timp”.

Scriem frecvent despre amenințări cibernetice, despre viruși, inginerii sociale, dar și despre parole slabe. Auzim des despre pierderile pe care le pot suferi companiile în eventualitatea unor atacuri cibernetice, așa că am vrut să aflăm care sunt cele mai mari riscuri din punctul de vedere al unui IT Manager. ”Vulnerabilitățile de software sunt în sine o amenitare mai mare pentru companie decât unul sau doi angajați care nu sunt bine pregătiți. O programare deficitară poate atrage după sine un eșec în funcționarea serverelor și chiar o distrugere a aplicațiilor de baze de date”, spune managerul. Cu toate astea, continuă el, ”omul face mereu diferența. Chiar motoul New Kopel Group este: «Totul se rezumă la oameni» deoarece noi credem că omul este cea mai importantă resursă într-o companie. Un profesionist poate aduce un plus de valoare în vreme ce un angajat slab pregătit poate distruge chiar și cele mai complexe soluții printr-o administrare deficitară”.

Tot legat de acest subiect, l-am întrebat pe Valentin Matei care a fost cel mai mare pericol informatic cu care s-a confruntat până acum și care a fost soluția. ”Cel mai grav atac cu care ne-am confruntat a fost DDOS. Soluția gestionării unui astfel de atac este să fii proactiv, adică să ai o soluție de securitate și să monitorizezi permanent traficul. De asemenea, o echipă pregătită să gestioneze astfel de riscuri este esențială”, explică el.

Cum ”totul se rezumă la oameni”, am vrut să aflăm dacă preferă să instruiască un angajat vechi și să-i arate cum să folosească noi unelte software sau dacă preferă să angajeze pe cineva din exterior, care are deja anumite cunoștințe. Răspunsul, pe scurt: e complicat și depinde de situație. ”Depinde de mulți factori și mai ales de structura companiei. Eu prefer să pregătesc un angajat vechi deoarece multe dintre soluțiile noastre de software sunt personalizate pentru nevoile noastre. În cazul în care noi implementăm o soluție nouă vom pleca de la software-ul existent cu care angajatul companiei este deja familiarizat. Acesta trebuie doar să asimileze noul în existent.”

Discuțiile cu Valentin Matei ne-au trezit curiozitatea și în legătură cu remunerarea unei asemenea funcții în România și, din documentările noastre, am aflat că salariul poate porni de la 500-600 euro și ajunge la peste 2000 euro, în funcție de gradul de competență, experiență etc.

Dar ce face un IT Manager pentru a rămâne mereu la cârmă în timp ce navighează pe un ocean aflat în continuă schimbare? Valentin Matei susține că un profesionist este ”obligat să combine întotdeauna cei doi piloni: implementarea și asimilarea noilor tendințe, în special în contextul unei Social Media care se dezvoltă rapid și în E-Era”.

Pentru el, partea de implementare este cea mai provocatoare. ”Tehnologia evoluează într-un ritm foarte rapid și avem o mulțime de soluții software noi pentru automatizarea proceselor și, practic, a crește productivitatea și eficiența. În același timp, deja am implementat soluții ERP sau CRM, iar partea cea mai grea este să le menții functionabilitatea în bune condiții pe termen lung. O punere în aplicare necorespunzătoare sau cu erori în interfețele dintre soluțiile software duce la o creștere a volumului de muncă pentru angajați sau chiar la o corupție de baze de date și la un eșec al sistemului”, conchide Valentin Matei, Head of Controlling, Audit and IT Department în cadrul New Kopel Group.