Chiar dacă ai un loc rezervat în avion și te-ai îmbarcat acolo unde trebuie, dacă circuli cu United Airlinies riști să iei bătaie când nu te supui regulilor arbitrare.

Pasagerii unui zbor al United Airlines au filmat momentele în care un bărbat este bătut și târât pe culoarul avionului, pentru a fi dat jos de la bord. Nu avem de-a face cu o persoană violentă sau cu vreun incident ciudat, ci cu o politică prost implementată de companie. La fel ca alte companii de zbor, aceștia se bazează pe faptul că pot face mai multe rezervări decât locurile disponibile dintr-o aeronavă, deoarece nu toți pasagerii confirmă aceste rezervări, într-un final.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here’s how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW

— Jayse D. Anspach (@JayseDavid) April 10, 2017