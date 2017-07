Un nou studiu arată legătura dintre aerul poluat și morțile premature

Un nou studiu efectuat la scară largă arată că poluarea aerului are legătură cu incidența crescută a morților premature.

Cercetătorii au studiat 60 de milioane de americani, aproximativ 97% din populația de peste 65 de ani din SUA, și au descoperit că expunerea îndelungată la particule fine din atmosferă și ozon crește riscul unei morți premature.

Cercetătorii de la Harvard T.H. Chan School of Public Health au descoperit că bărbații, negrii și în general persoanele cu venituri mici au riscuri mai mari de expunere la particule PM2,5, în comparație cu media națională, iar riscul de mortalitate în rândul persoanelor de culoare este de trei ori mare decât media națională. Studiul apare în jurnalul New England Journal of Medicine.

Rezultatele arată că dacă nivelul de PM2,5 poate fi coborât cu doar 1 microgram pe metru cub, aproximativ 12.000 de vieți ar putea fi salvate anual. În plus, dacă nivelul de ozon poate fi scăzut cu 1 parte per miliard, atunci 1.900 de vieți ar putea fi salvate.

”Acest studiu este de o amploare fără precedent, datorită populației uriașe studiate. Descoperirile noastre sugerează că înăsprirea standardelor NAAQS (National Ambient Air Quality Standards) pentru particule fine poate produce efecte benefice pentru sănătatea oamenilor, îndeosebi pentru minorități și pentru cei din păturile sociale joase”, spune Francesca Dominici, investigatoarea principală a studiului și profesoară de biostatistică la Harvard Chan School.

Cercetătorii au examinat datele Medicare de la 60 de milioane de americani cu vârsta de peste 65 de ani, de-a lungul unei perioade de șapte ani. Aceștia au estimat nivelul de poluare a aerului la nivel național, pe segmente de 1 kilometru pătrat, pentru a suprapune și interpreta datele, scrie sciencedaily.com.

Pentru a reuși asta, cercetătorii au folosit rezultatele unui model predictiv de expunere creat de Qian Di și Joel Schwartz. Modelul acestora folosește măsurători din satelit și o simulare computerizată a poluării aerului.

Folosind acest model, echipa a reușit să includă și subiecți care locuiesc în zone nemonitorizate sau slab populate, astfel încât efectele poluării să fie analizate indiferent dacă oamenii trăiau în zone urbane, suburbane sau rurale.

”Studiul ne arată că, indiferent dacă suntem de părere că aerul din SUA este suficient de bun pentru cetățeni, trebuie să scădem nivelul de poluare chiar mai mult”, concluzionează Schwartz.