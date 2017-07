Turneul de tenis de la Wimbledon nu prea mai are nevoie de prezentări. Este unul dintre cele mai vechi turnee de tenis din lume și are loc în fiecare an la Londra. Englezii, cunoscuți ca mari împătimiți ai sportului alb, oferă an de an premii în bani care totalizează peste 36 de milioane de euro. Turneul de la Wimbledon a început azi, 3 iulie, și se va termina peste două săptămâni, pe 16 iulie 2017. În competiție va juca și Simona Halep, fiind a doua favorită la câștigarea trofeului.

Turneul de tenis de la Wimbledon va putea fi urmărit în premieră și pe Twitter, însă acolo nu vor fi transmise live meciurile întregi. Rețeaua socială va acoperi competiția cu conținut video ”behind the scenes” și va oferi în exclusivitate interviuri și știri. Toată acțiunea poate fi urmărită pe contul de Twitter The Wimbledon Channel. Însă ce se întâmplă dacă vrem să urmărim meciurile live video? Ce alternative avem aici?

Cea mai la îndemână dintre ele, și cea legală (evident), este Eurosport Player. Serviciul de online streaming al gigantului media european este foarte ieftin, costul unui abonament lunar fiind de trei euro. Cum turneul durează două săptămâni, nici nu vei avea nevoie de mai mult. Serviciul îți va permite să urmărești toată acțiunea, fiecare meci fiind transmis în direct. În plus, el dispune și de aplicații de mobil, tabletă sau Apple TV, ceea ce înseamnă că accesul la acesta este unul facil și poate fi transmis cu ușurință și pe televizoarele tradiționale. Asta dacă nu aveți deja Europsort inclus în abonamentul de cablu.

Partea video este rezolvată, însă cum stăm conectați 24 de ore din 24 cu turneul de tenis de la Wimbledon? Englezii au lansat și o aplicație oficială a competiției, disponibilă pe Play Store și pe AppStore. Platforma îți permite să-ți alegi jucătorii tăi preferați și să fii la curent cu toate meciurile și rezultatele lor. Poți activa chiar și notificări pentru a fi sigur că nu-ți scapă nimic.