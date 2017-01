Top aplicații Android: programele pe care să le instalezi pe telefonul tău

În rândurile de mai jos, îți propunem un top aplicații Android. Cu milioane de aplicații în Google Play, poate fi o trudă să alegi cele mai bune dintre acestea, așa că am făcut noi o selecție cu cele mai utile și cele mai descărcate aplicații pentru Android.

Top aplicații Android: Whatsapp

Whatsapp este una dintre cele mai omniprezente aplicații de chat pentru Android. Fiind instalată de peste un miliard de ori, această aplicație se deosebește prin interfața simplă, prietenoasă, dar și datorită update-urilor constante pe baza cărora sunt introduse îmbunătățiri. Conversațiile sunt criptate, deci nivelul de securitate este sporit, și poți iniția și apeluri folosind conexiunea de date sau conexiunea WiFi. O poți descărca de AICI.

Cele mai bune aplicații Android: Fleksy

Fleksy este considerată una dintre cele mai utile aplicații pentru tastatură. Aceasta îmbunătățește experiența utilizatorului, permițându-i o scriere mai cursivă, rapidă și lipsită de greșeli. Aplicația Android se află în topul aplicațiilor, ea dispunând de tot felul de detalii care se dovedesc a fi foarte eficiente. Spre exemplu, pentru a șterge o bucată de text, majoritatea tastaturilor necesită apăsarea îndelungată pe butonul de delete, însă aplicația Fleksy se deosebește prin aceea că ștergerea textului poate fi realizată mai rapid și mai controlat printr-o mișcare a degetului în direcția textului pe care vrei să-l ștergi. Poate fi descărcată de AICI.

Top aplicații Android: Here WeGo Maps

HERE WeGo este o aplicație gratuită pentru Android, care se aseamănă bine cunoscutului Google Maps. Aplicația Android este foarte utilă atât pentru călătorii extinse, cât și pentru naveta de zi cu zi, fiind ușor de folosit atât în cazul folosirii mijloacelor de transport în comun, cât și a automobilului propriu. Această aplicație de top pentru Android îți oferă toate îndrumările de care ai nevoie la fiecare pas, oferindu-ți detalii cu privire la navigarea rutei, împrejurimi și la accesibilitatea transportului în comun. Aceasta se deosebește de aplicația Google Maps prin aceea că îți oferă posibilitatea de a downloada hărți întregi și de a naviga pe baza acestora chiar și în lipsa unei conexiuni la internet. HERE WeGo este fosta aplicație HERE Maps și poate fi descărcată de AICI.

Cele mai bune aplicații Android: PhotoDirector

PhotoDirector este o aplicație de top pentru Android care îți pune la dispoziție toate instrumentele de care ai nevoie pentru a edita pozele realizate. Această aplicație îți oferă posibilitatea de a edita rapid imagini, utilizând filtere variate, de la includerea unor bule de text, până la editarea contrastului, a luminozității și ajustarea culorilor cu ajutorul unei histograme vizuale. O găsești AICI.

Top aplicații Android: VLC Player

VLC Player este o aplicație de top pentru Android, excelentă pentru vizualizarea filmelor și a serialelor. Această aplicație este gratuită și utilă prin aceea că suportă orice tip de fișiere multimedia, oferindu-ți și posibilitatea de a vizualiza filme prin streaming. Acesta are o interfață prietenoasă, ușor de folosit, fiind potrivită pentru oricine și nu în ultimul rând, nu conține reclame supărătoare care să îți întrerupă experiența. Descarc-o de AICI.

Cele mai bune aplicații Android: Poweramp

Aplicația de top Poweramp se deosebește de celelalte aplicații de muzică la care ai putea avea la fel de bine acces pentru că îți permite să modifici elementele unei melodii în funcție de propriile preferințe. Astfel, ți se prezintă posibilitatea de a crește volumul basului sau al oricărui alt instrument. Mai mult, această aplicație suportă orice tip de fișier, scutindu-te de timpul pe care ți l-ai petrece convertind melodiile preferate. Este disponibilă AICI.

Autor: Ioana Bîrsan