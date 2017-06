Când te folosești de țigara electrică, vaporii pe care îi emani prin căile nazale nu dispar în neant în mod magic, ci devin dăunători pentru cei aflați în preajma ta, în special pentru copii.

Deși țigara electrică este considerată mai sănătoasă decât o țigară obișnuită, aceasta tot nu este o practică sănătoasă. Așa cum explică specialiștii, aerosolii pe care îi inhalezi atunci când fumezi o țigară electrică conțin chimicale dăunătoare și particule ultrafine care ajung în plămânii tăi. Diacetilul, benzenul, nichelul, staniul și plumbul, sunt doar câteva dintre elementele chimice care se regăsesc în vaporii emanați de țigările electrice.

Cercetătorii încă încearcă să determine efectele pe care țigara electrică le are asupra sănătății consumatorului. În plus, unul dintre palierele pe care aceștia se axează are de a face cu modul în care aceste chimicale dăunătoare reacționează atunci când sunt transformate în aerosoli printr-o căldură intensă. De asemenea, trebuie să țineți cont de faptul că țigările electrice conțin nicotină, care creează dependență indiferent de metoda pe care o preferi pentru consum.

Problema primordială a țigărilor electrice este că vaporii emanați rămân în aer și prezintă riscuri pentru persoanele aflate în proximitatea consumatorului, care inhalează acei vapori la mâna a doua.

În plus, copiii sunt expuși unui risc destul de mare, căci vaporii de aerosol conțin nicotină, care pot duce la o dependență de nicotină și tulburări comportamentale. Nicotina poate, de asemenea, să afecteze dezvoltarea cerebrală a copiilor, influențând modul în care sinapsele din creier se formează, potrivit lifehacker.com.

Din păcate, noutatea produsului și ideea mult vehiculată a alternativelor mai sănătoase, contribuie la confuzia cu privire la acest produs. Din câte se pare, diferențele între o țigară normală și una electrică nu sunt considerabile, iar consumul rămâne, în final, la alegerea consumatorului.