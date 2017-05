Telefoane Vodafone: Oferte la abonament și alternative la liber

Dacă ești în căutarea unor oferte de telefoane Vodafone, dar vrei să știi cum arată și alternativele la liber, te poți lămuri din acest articol.

Oferte la telefoane Vodafone: Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 rămâne, în continuare, un telefon de top. Prețul la liber al telefonului a scăzut în ultima vreme și dacă ești pe fază, poți să găsești reduceri, precum cea de AICI, de 21%. Dacă vrei, în schimb, să cumperi telefonul cu un abonament Vodafone, atunci ai putea obține oferte mai bune. Abonamentul recomandat, Super Red 29, îți pune smartphone-ul la dispoziție contra sumei de 409 euro, în timp ce abonamentul vine cu 6GB de internet pe lună, 600 de minute internaționale pe mobil și nelimitat minute și SMS-uri în rețea, naționale și internaționale pe fix.

Oferte la telefoane Vodafone cu abonament: iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus este vârful de lance al celor de la Apple, iar telefonul la liber are un preț destul de bun. Dacă ești interesat de prețul acestuia la liber, dar și de specificații, poți consulta pagina de AICI. Când vine vorba de abonamentele Vodafone, în schimb, iPhone 7 Plus este recomandat alături de abonamentul Super Red 89. Cu acest abonament, telefonul vine la un preț de 276 de euro. În plus, abonamentul îți va oferi 12GB de internet pe lună, nelimitat minute și SMS-uri în rețea, naționale și internaționale pe fix și 2000 de minute internaționale pe mobil.

Oferte la telefoane Vodafone: Sony Xperia XZ

Dacă nu te interesează nici un Samsung și nici un iPhone, atunci în oferta de telefoane Vodafone poți găsi și Sony Xperia XZ. Chiar și prețul întreg al telefonului este unul competitiv, despre care poți găsi ma multe detalii AICI. Pe de altă parte, când vine vorba de oferta Vodafone, poți să-ți achiziționezi smartphone-ul pentru 241 de euro, dacă îți faci un contract cu abonamentul Super Red 49. Acest abonament vine cu nelimitat minute și SMS-uri în rețea, naționale și internaționale pe fix, dar și cu 8GB de internet lunar și 1000 de minute internaționale pe mobil.