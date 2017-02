Dacă vrei să-ți cumperi un smartphone impermeabil, care să nu-ți provoace emoții dacă îl scapi în apă, această listă de telefoane rezistente la apă este exact ceea ce cauți.

Toate aceste smartphone-uri sunt certificate IP68, astfel încât poți fi sigur că telefoanele sunt rezistente la a fi scufundate în apă și nu doar la simpla stropire cu lichid.

Telefoane rezistente la apă: Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge este un flagship din toate punctele de vedere, chiar și din cel al rezistenței la apă. Smartphone-ul este certificat IP68 și impresionează și prin restul specificațiilor, începând cu procesorul octa-core Exynos 8890, ce rulează la 2,3GHz + 1,6GHz. Telefonul are 4GB de RAM, iar modelul prezentat aici are 32GB de spațiu de stocare. Ecranul Super AMOLED are o diagonală de 5,5 inci, iar capacitatea bateriei este de 3600mAh. Samsung Galaxy S7 Edge poate fi găsit aici.

Telefoane rezistente la apă: Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A5 (2017) tocmai ce a intrat pe piață și vine cu certificare IP68 de rezistență la apă. Noul smartphone are un procesor octa-core care rulează la 1,9GHz și este dotat și cu 3GB de memorie RAM. Memoria internă a dispozitivului prezentat este de 32GB, dar poți folosi un card microSD de până la 256GB pentru a o extinde. Ecranul Super AMOLED are diagonala de 5,2 inci, iar rezoluția acestuia este Full HD. În plus, atât camera foto principală, cât și cea secundară, au senzori de 16MP. Poți citi mai multe despre Samsung Galaxy A5 (2017) aici.

Telefoane rezistente la apă: Sony Xperia XZ

Sony Xperia XZ este certificat IP68 și IP65 și este un smartphone de nădejde, mai ales dacă vrei un telefon cu care să faci fotografii de calitate. Acesta are o cameră foto de 23MP și filmează 4K, iar camera foto pentru selfie-uri vine cu un senzor de 13MP. Smartphone-ul are un ecran IPS cu diagonala de 5,2 inci și rezoluție de 1920 x 1080 pixeli, iar procesorul este un Snapdragon 820, de 2,15GHz + 1,6GHz. Telefonul are o capacitate a bateriei de 2900mAh. Poți găsi smartphone-ul Sony Xperia XZ aici.

Telefoane rezistente la apă: Samsung Galaxy S7

Varianta standard a flagship-ului din seria S7 nu se lasă mai prejos față de fratele mai mare și vine cu certificare IP68. Acesta este pus în mișcare de un procesor Exynos 8890, cu arhitectură octa-core și care rulează la 2,3GHz + 1,6GHz. Smartphone-ul are 4GB de memorie RAM și un ecran Super AMOLED, cu rezoluția de 1440 x 2560 pixeli și diagonală de 5,1 inci. Camera foto are rezoluția de 12MP, iar cea secundară are un senzor de 5MP. Samsung Galaxy S7 poate fi găsit aici.

Telefoane rezistente la apă: Sony Xperia Z5

Sony Xperia Z5 este o altă recomandare dacă dorești un smartphone rezistent la apă, acesta fiind certificat IP68 și IP65. Telefonul se bazează pe un procesor Snapdragon 810, cu arhitectură octa-core, dar și pe 3GB de memorie RAM. Ecranul LCD are rezoluție Full HD, ideală pentru diagonala de 5,2 inci. Camera foto principală are un senzor de 23MP și poate filma 4K, în timp ce camera secundară are senzor de 5 megapixeli. Capacitatea bateriei este de 2900mAh. Poți descoperi mai multe despre Sony Xperia Z5 aici.

Telefoane rezistente la apă: Samsung Galaxy A3 (2017)

Samsung Galaxy A3 (2017) este certificat IP68, astfel încât nu trebuie să-ți faci griji dacă îl scapi în apă. Smartphone-ul are un procesor octa-core de 1,6GHz, dar este ajutat și de 2GB de memorie RAM. De asemenea, ecranul Super AMOLED are rezoluția de 1280 x 720 pixeli și diagonala de 4,7 inci. Camera principală a smartphone-ului este numai bună pentru fotografii, având un senzor de 13MP. Bateria are o capacitate de 2350mAh, iar memoria internă este de 16GB, aceasta putând fi extinsă cu ajutorul unui card microSD. Poți găsi telefonul Samsung Galaxy A3 (2017) aici.

Telefoane rezistente la apă: Sony Xperia X Performance

Smartphone-ul Sony Xperia X Performance este certificat IP68 și vine cu un ecran de 5 inci, care are rezoluția de 1920 x 1080 pixeli. Telefonul are 3GB de memorie RAM și un procesor Snapdragon 820 quad-core, care rulează la 2,15GHz + 1,6GHz. Xperia X Performance are și cameră foto de calitate, aceasta având un senzor de 23MP și f/2.0. Camera foto secundară este de 13MP și are f/2.0, fiind capabilă să înregistreze Full HD. Bateria telefonului are capacitatea de 2700mAh. Poți găsi smartphone-ul Sony Xperia X Performance aici.