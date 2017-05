Telefoane chinezești care nu te lasă la greu: Cinci modele de încredere

Când spui telefoane chinezești, te poți gândi la telefoane care nu te lasă la greu și care sunt disponibile pentru o varietate destul de mare de bugete.

Telefoane chinezești cu specificații de top: Smartphone LeTV LeEco Le Max 2

LeTV LeEco Le Max 2 este un telefon chinezesc high-end, având la bază procesorul Snapdragon 820, alături de 6GB de memorie RAM. AI la dispoziție și 128GB de spațiu de stocare, ideali pentru a stoca fotografiile pe care le vei face cu ajutorul camerei de 21 de megapixeli. Ecranul este generos, de 5,7 inci, iar rezoluția este una pe măsură, de 2560 x 1440 pixeli. În plus, smartphone-ul folosește Android 6.0, personalizat cu eUI 5.6. Toate informațiile despre LeTV LeEco Le Max 2 sunt AICI.

Telefoane chinezești de buget: Smartphone Doogee X5 Max Pro

Smartphone-ul DooGee X5 Max Pro vine cu un ecran IPS de 5 inci și diagonala de 1280 x 720 pixeli, iar camera foto a telefonului are senzor de 8 megapixeli. Bateria este un punct forte al telefonului chinezesc, având o capacitate de 4000mAh, care te va face să uiți de încărcător. Telefonul are și 2GB de memorie RAM, dar și un procesor MT6737, care are arhitectură quad-core și care rulează la 1,3GHz. Nu în ultimul râd, telefonul este dual SIM. Toate detaliile despre Doogee X5 Max Pro le găsești AICI.

Telefoane chinezești cu baterie mare: Leagoo Lead 7

Leagoo Lead 7 este un telefon chinezesc în care te poți încrede dacă ai nevoie de o baterie care să te țină chiar mai mult de o zi. Acumulatorul are o capacitate de 4500mAh, mai mult decât suficientă pentru ecranul de 5 inci, cu rezoluție de 1280 x 720 pixeli. Smartphone-ul are 1GB de memorie RAM și un procesor quad-core de 1,3GHz. În plus, acesta este dual SIM, astfel că poți folosi un mini-SIM și un nano-SIM. Camera foto are un senzor de 13 megapixeli, în timp ce cea secundară are 8MP. Toate specificațiile lui Leagoo Lead 7 sunt AICI.

Telefoane chinezești de top: ZTE Axon 7

ZTE Axon 7 are specificații destul de bune, mai ales dacă ne uităm la procesorul Qualcomm Snapdragon 820, care rulează la 2,15+1,6GHz, dar și la memoria RAM, de 4GB. Smartphone-ul vine cu 64GB de spațiu de stocare, dar poți folosi și un card microSD de până la 128GB. Ecranul AMOLED are rezoluția de 2560×1440 pixeli, desfășurată pe un panou de 5,5 inci. Camera foto principală este capabilă să filmeze 4K, datorită senzorului de 20MP, iar camera secundară este de 8 megapixeli. Lista completă de specificații a lui ZTE Axon 7 este AICI.

Telefoane chinezești pe care te poți baza: Meizu Metal

Meizu Metal oferă un design plăcut și vine cu un ecran generos, de 5,5 inci, care are rezoluție Full HD și protecție Dinorex T2X-1. Camera foto are un senzor de 13 megapixeli, în timp ce camera secundară are 5MP. Smartphone-ul are 2GB de memorie RAM și 16GB de spațiu de stocare, alături de care poți adăuga un card microSD de până la 128GB. Procesorul octa-core are 2GHz, iar bateria are capacitatea de 3140mAh. Toate detaliile despre Meizu Metal sunt AICI.