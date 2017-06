Tekken 7 s-a lansat oficial pentru PS4, Xbox One și PC

Tekken 7 a fost subiectul multor trailere și teasere în ultimele luni, dar noul joc este acum disponibil în mod oficial pentru cele mai populare platforme.

Fanii jocurilor de lupte au fost împărțiți de-a lungul anilor în amatori de Mortal Kombat, Street Fighter și Tekken. Acestea sunt cele mai importante francize din domeniu, la fel cum Quake, Call of Duty și Battlefield sunt considerate cele mai importante shootere. Spre deosebire însă de Call of Duty, nu se întâmplă în fiecare an să avem parte de un nou Tekken. Din acest motiv, lansarea de acum câteva zile este cu atât mai importantă.

Tekken 6 s-a lansat în 2007 pentru Xbox 360 și PlayStation 3. Având în vedere că au trecut 10 ani de atunci, este bine de știut că avem parte de un nou titlu din serie. Intitulat simplu Tekken 7, acesta este de fapt Tekken 7 Fated Retribution, incorporând toate DLC-urile lansate pentru versiunea de Tekken lansată în urmă cu aproximativ un an exclusiv în Japonia. Noul joc este disponibil la nivel global și poate fi achiziționat din orice magazin începând cu această săptămână.

De-a lungul anilor, franciza Tekken a fost asociată implicit cu consolele Sony. Tekken 7 se distanțează semnificativ de acel concept, fiind prima versiune disponibilă pentru PC-uri cu Windows prin intermediul Steam, pe lângă PlayStation 4 și Xbox One. O altă premieră constă în suportul pentru realitate virtuală folosind PSVR.

Noul joc Tekken 7 include peste 36 de caractere unice cu ajutorul cărora vă puteți învinge adeversarii. Spre deosebire de variantele precedente, jocul include o serie mult mai mare de opțiuni pentru particularizarea caracterelor și a abilităților acestora. Mecanica de joc este diferită și au fost introduse noi categorii de mișcări cu nume precum Power Crushes, Rage Arts sau Rage Drives.

Posesorii de PC-uri care vor să se joace Tekken 7 au nevoie minim de un procesor Intel Core i3-4160 cu 6GB RAM și o placă video NVIDIA GeForce GTX 660 sau 750TI. Spațiul de stocare necesar este de 60GB. Cerințele recomandate includ un Intel Core i5-4690 cu 8GB RAM și o placă video NVIDIA GeForce GTX 1060.