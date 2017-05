Tabletele nu se mai vând ca pe vremuri, dar Apple e tot pe primul loc

Cu cât diagonalele smartphone-urilor moderne au ajuns mai mari, au scăzut vânzările de tablete, iar trendul continuă să se mențină. iPad-urile de la Apple se vând însă în continuare.

Piața de tablete a fost una foarte activă timp de 4-5 ani, de la lansarea primului iPad. Se pare însă că interesul pentru aceste gadgeturi nu mai este ce era odată. Din acest motiv, vedem și o reticență a producătorilor de a lansa noi modele. Până și Apple a micșorat semnificativ numărul lansărilor, chiar dacă reușește în continuare să se afle în fruntea clasamentului.

Pe prima poziție în topul vânzătorilor de tablete se află gigantul din Cupertino, cu 8,92 milioane de iPad-uri comercializate în primul trimestru din 2017. Din păcate, această valoare este semnificativ mai mică decât cele 10,2 milioane de iPad-uri vândute în aceeași perioadă de anul trecut.

Confirmarea că Apple se afă pe primul loc în piață, chiar și dacă la nivel global s-au vândut cu 9,3% mai puține astfel de gadgeturi, vine de la TrendForce. Din raportul pe care îl puteți vedea în întregime accesând acest link, vedem că Apple are 27,9% din piața de tablete în primele trei luni ale acestui an, urmată de Samsung cu 19,1%. Huawei închide top 3 cu 6,6 procente, urmată de Lenovo și Amazon. cu 6,4, respectiv 6,3% din piață.

Referitor la viitorul pieței de tablete, tot cei de la TrendForce sunt încrezători că Apple va reintra pe un trend ascendent când vine vorba de vânzările de tablete până la finele lui 2017. Conform pronosticurilor, în al doilea trimestru din acest an, gigantul din Cupertino ar trebui să înregistreze o creștere cu până la 15% față de primul trimestru al anului. În parte, creșterea s-ar datora și celui mai nou iPad de 9,7 inci, mai ieftin decât orice model anterior din aceeași clasă.

Trăgând linie, pe întregul an 2017, Apple are nevoie să vândă cu 9,9 milioane mai multe tablete decât în 2016 pentru ca respectiva divizie să revină pe plus.