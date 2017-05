Tabla sferică de șah îți testează abilitățile într-un mod unic [VIDEO]

Chiar dacă nu este prima oară când vedem o tablă de șah magnetică, cea în formă de glob pământesc este cea mai inovatoare abordare de până acum.

Această tablă unică de joc este creată din lemn de alun, de arțar și de Jatoba. Studentul la design, pe nume Ben Myers, a măsurat cu precizie aceste bucăți din lemn, le-a tăiat în dimensiuni exacte și le-a lipit pe opt inele octagonale, pentru a-i oferi o formă sferică. Odată ce structura a fost pusă la punct, acesta s-a folosit de un strung pentru a-i reda forma sferică, potrivit The Verge.

Pentru că fiecare bucată conține un magnet, aceștia, împreună, le permite jucătorilor să își miște piesele pe tabla de șah, chiar și cu susul în jos, conferindu-i un aspect unicat. În acest fel, jocul se modifică destul de mult și participanții sunt puși în dificultate, pentru că este mai greu să-ți dai seama care este planul celuilalt jucător și să-i răspunzi la atac așa cum s-ar cuveni.

În plus, lipsa unor muchii le oferă unor pioni avantaje nebănuite. Spre exemplu. nebunul, care se deplasează pe diagonală, are acces la mai multe zone de pe tabla de șah și poate ataca din mai multe părți, căci nu mai are limite de deplasare. De asemenea, suprafața curbată adaugă jocului un nivel sporit de complexitate, pentru că jucătorii nu au mereu vizibilitate la toate piesele de pe tablă și deci nu-și pot da seama cu la fel de multă ușurință care este tactica celui cu care se confruntă.