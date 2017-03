Spider-Man Homecoming primește un nou trailer interesant

Fanii Spider-Man așteaptă cu interes revenirea pe marile ecrane a super eroului în Spider-Man Homecoming, iar noul trailer vă face așteptarea mai ușoară.

În ultimele două decenii, am văzut rolul lui Spider-Man interpretat de un număr mare de actori. Odată cu Captain America: Civil War, un nou tânăr a intrat în piele îndrăgitul om păianjen. La momentul respectiv, rolul a fost intepretat de Tom Holland, pe care s-ar putea să-l recunoașteți din The Impossible sau In the Heart of the Sea. Același Holland se va afla și în spatele lui Spider-Man într-o nouă trilogie.

Cum s-a întâmplat de alfel cu aproape fiecare super eror din The Avengers, Spider-Man va avea parte propriul său film. Acesta va avea premiera pe 7 iulie 2017 sau 7.7.2017. Pentru că vorbim de Universul Cinematic Marvel, nu este deloc exclus să mai vedem câțiva super eroi în Spider-Man Homecoming, dar acest detaliu nu va reuși decât să facă pelicula mai interesantă.

În orice caz, după ce anul trecut am văzut primul teaser pentru filmul cu super eroi din această vară, a sosit timpul pentru noul trailer care să ne ofere mai multe detalii despre intriga lung metrajului. Partea un pic ciudată este că, cei mai mulți internauți sunt de părere că acest clip dezvăluie o mare parte din intrigă. Cu alte cuvinte, dacă ați mai văzut câteva filme cu super eroi în trecut, după acest trailer, s-ar putea să știți exact la ce să vă așteptați de la noul film. Aceasta nu este neapărat o problemă, dar mulți s-ar putea frustra din cauza așa numitelor spoilere incluse în clipul de câteva minute. Din punctul meu de vedere, trailerul este oricum unul care trebuie vizionat.

Pe lângă Tom Holland în rolul lui Spider-Man, în iminentul Spider-Man Homecoming îi vom mai vedea pe Michael Keaton ca Vulture, Marisa Tomei în rolul mătușii May și pe Rober Downey Jr. ca Iron Man.