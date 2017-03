Snatch/Unde dai și unde crapă devine serial și vine curând la AXX

Snatch/Unde dai și unde crapă, regizat de Guy Richie, revine în atenția publicului prin producția adaptată pentru TV. În noua versiune serializată veți întâlni actori binecunoscuți, inclusiv din seria Harry Potter, Gossip Girl sau Skins.

Serialul Snatch/Unde dai și unde crapă este inspirat de filmul cult omonim, lansat în 2000, ce spune povestea unui grup de tineri pungași. După atacul asupra unui camion plin cu aur, grupul este implicat într-o serie de evenimente neașteptate.

De-acum încolo, tinerii intră în liga mare a crimei organizate, unde gangsterii internaționali fac lege. Trebuie să învețe rapid să facă față provocărilor: o Londra tot mai nesigură, polițiști omniprezenți, luptători aprigi ring și infractori locali periculoși.

Într-unul dintre personajele principale îl veți revedea pe Rupert Grint, cunoscut pentru rolul Ron Weasley în seria de filme Harry Potter. Snatch/Unde dai și unde crapă este prima sa experiență pe platourile de filmare ale unui serial. Grint joacă rolul lui Charlie Cavendish, un gangster care provine dintr-o familie bogată și dezorganizată. Actorul este, de asemenea, producătorul executiv al noului serial. Partenerul de ecran al lui Grint este Luke Pasqualino, cunoscut din serialele Skins și The Borgias. În rolul lui Sonny Castillo, șeful mafiei locale, îl veți întâlni pe Ed Westwick, Chuck Bass din Gossip Girl. În rolul tatălui personajului principal îl veți putea urmări pe Dougray Scott, actor cunoscut pentru aparițiile din Desperate Housewives, Mission Impossible 2 sau Taken 3.

Filmările primului sezon, ce numără 10 episoade, s-au desfășurat la Manchester. Printre regizorii producției: Lawrence Gough (Doctor Who) și Nicholas Renton (The Musketeers). Creatorul serialului este Alex De Rakoff, cunoscut pentru Dead Man Running, The Calcium Kid și jocurile video Need for Speed: The Run, Grand Theft Auto 2.

Snatch/Unde dai și unde crapă va avea premiera la AXN din 18 aprilie, de la 22:55.