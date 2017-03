Șapte filme cu femei puternice pe care să le vezi de Ziua Femeii

Într-o zi atât de specială, precum cea de 8 martie, nu putem decât să ne amintim de eforturile și de străduințele celor mai puternice femei din istorie, dar și a celor care sunt constant parte din viața noastră. Filmele cu femei sunt deseori o inspirație pentru noi, iar protagonistele reușesc să evoce cu măiestrie curajul și puterea pe care oricare dintre noi o are.

Am conceput pentru voi o listă de filme cu femei puternice care întruchipează în cel mai frumos mod cu putință, prin intermediul unor provocări complexe, abilitățile miraculoase de care orice femeie dispune.



Filme cu femei: Brave

Brave este un film de animație care o aduce în prim plan pe Merida, un arcaș talentat, care are curajul de a-și alege drumul pe care să îl urmeze, bazându-se pe instinct, dar și pe abilitățile ei impresionante. Deși are de a face cu numeroase provocări și piedici, aceasta ne demonstrează că avem în orice moment capacitatea lăuntrică de a depăși momentele dificile, în ciuda unei nesiguranțe inițiale. Cu această încredere și forță, Merida reușește să învingă forțele răului, ilustrate prin clanul și conducătorii scoțieni.

Pentru că orice film cu femei puternice are capacitatea de a inspira curaj și încredere oricui, Brave, fiind o animație, se adresează în aceeași măsură și celor mai mici dintre noi. Deși părinții Meridei se plâng deseori că aceasta este egoistă, centrarea atenției către propria imagine este de fapt o formă de iubire a sinelui, un lucru pe care trebuie să-l facem constant și de care cele mai preocupate femei uită adesea.

Filme cu femei: Frances Ha

Frances Ha este un film special, de care vreau neapărat să amintesc, și asta nu doar pentru că este scris de două femei, dar acestea devin, în aceeași măsură, protagonistele peliculei. Acestă creație cinematografică este în fond o lecție despre acceptare. Frances, o dansatoare profesionistă, are parte de o schimbare majoră -se mută în New York pentru a-și urma visele. Deși aceasta este o îndeajuns de mare provocare pentru oricine, Frances are parte de multiple eșecuri cu care oricare dintre noi putem empatiza într-un fel sau altul.

Pelicula ne aduce în prim plan acele probleme firești, obișnuite, pe care orice femeie le întâmpină în viața lor. Câteodată suntem atât de preocupați de drumul pe care trebuie să îl alegem și de deciziile pe care trebuie să le luăm, încât pierdem din vedere acele momente în care trebuie să ne apreciem pentru ceea ce suntem.

Filme cu femei: Black Swan

Black Swan are loc de întâietate în topul nostru de filme cu femei. Plotul peliculei se învârte în jurul unei dansatoare profesioniste de balet care se află în competiție cu o nouă rivală pentru rolurile principale ale scenetelor jucate. Odată ce ziua cea mare a spectacolului se apropie, nivelul intrigii și tensiunea se amplifică la cote maxime. Nu doar că filmul este realizat cu o asemenea măiestrie încât nu ai de ales decât să te uiți fascinant în timp ce se derulează acțiunea în fața ochilor tăi, dar acesta portretizează o femeie puternică care nu poate decât să ne impresioneze cu inocența și fragilitatea pe care o expune pe întreg parcursul creației cinematografice.

Filme cu femei: Elisabeth: The Golden Age

Această creație cinematografică este un film cu femei care evocă un moment de mare importanță din istoria umanității și care a schimbat modul în care femeile sunt percepute în societate. Pelicula o aduce în prim plan pe Elisabeth I care își dedică viața societății engleze, renunțând la propriile dorințe pentru a-și duce la îndeplinire datoriile.

Acțiunea se desfășoară într-o eră în care chiar și pentru o femeie obișnuită traiul era dificil. Drept dovadă, Elisabeth a întâlnit piedici în aproape fiecare relație pe care a avut-o, aflându-se mereu sub lupa societății. Iar acest context nu a împiedicat-o să devine una dintre cele mai recunoscute figuri din istorie.

Filme cu femei: Pariah

Pariah este unul dintre cele mai importante filme cu femei și asta pentru că aduce în față o dramă actuală a luptei pentru recunoașterea dreptului la identitate sexuală. Pelicula ne demonstrează că a pleca capul și a accepta situațiile nefaste în care te regăsești nu e o soluție. În schimb, mereu ți se oferă o șansă de a alege ceea ce vrei să fii, dar și aceea de a te accepta în forma în care te afli, îndrăgindu-te pentru ceea ce ești. De asemenea, creația artistică trage un semnal de alarmă și ilustrează o problemă actuală, încă nerezolvabilă, de care suferă societatea.

Filme cu femei: Memoriile unei Gheișe

Unul dintre cele mai faimoase și recunoscute filme cu femei este Memoriile unei Gheișe, o creație care nu are cum să nu se regăsească pe lista de filme favorite ale fiecăruia dintre voi. Pelicula aduce în prim plan povestea gheișei Sayuri care, în ciuda provocărilor și piedicilor, devine una dintre cele mai faimoase gheișe a timpului. Odată cu succesul de care are parte, Sayuri învață pe propria piele secretele și sacrificiile care însoțesc acest statut.

Memoriile unei gheișe ne arată tăria de caracter și, în același timp, sensibilitatea de care dispune o femeie.

Filme cu femei: Almost Famous

Această creație cinematografică ne arată că viața unei femei este în permanență însoțită de provocări, dar că în ciuda complexității sale, ea trebuie să fie luată cu o fărâmă de nebunie. Grijile și stresul sunt la ordinea zilei, dar nu toate problemele trebuie să fie tratate ca atare. Deși trebuie să îți duci la îndeplinire sarcinile zilnice, trebuie să știi să te bucuri și de acele momente de relaxare. Penny Lane, protagonista acestui film cu femei, ne arată că deși unele perioade ale vieții te pot intimida prin provocările pe care ți le scoate în față, fiecare dintre noi are capacitatea intrinsecă de a depăși restricțiile care ni se impun.

Ziua Femeii, celebrată în data de 8 martie, este un motiv în plus să ne amintim de acele femei dragi și puternice din viața noastră, iar filmele cu femei pe care le-am amintit în acest articol nu fac decât să accentueze rolul important pe care acestea îl joacă zilnic.