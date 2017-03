Samsung Galaxy S8 îți va reaminti periodic să cureți camera foto

Samsung Galaxy S8 s-a lansat ieri și începem să aflăm mai multe detalii despre elementele de finețe ale telefonului, pe care nu le-am aflat din zvonuri.

Am scris în trecut despre senzorul de amprentă, dar și despre decizia de a-l amplasa în partea dreaptă a camerei. Se pare că aceasta a fost o mișcare de ultim moment, deoarece amplasarea senzorului sub cameră, spre exemplu, sau integrarea sa în ecran, cum s-a mai vehiculat, ar fi durat prea mult și ar fi întârziat lansarea telefonului. Astfel, Samsung Galaxy S8 are senzorul de amprentă așezat în partea dreaptă a camerei, în partea din spate a device-ului.

Decizia s-a lovit de controverse încă de la apariția primelor vești cu privire la amplasamentul senzorului, deoarece este impractic. Pe de-o parte, senzorul este așezat ideal pentru dreptaci, care execută o mișcare destul de naturală cu degetul arătător pentru a ajung la senzor, însă îi împiedică pe stângaci să își deblocheze telefonul cu ușurință.

Pe de altă parte, senzorul este amplasat în așa fel încât vei încerca să-ți deblochezi telefonul punând degetul pe camera foto. Samsung s-a gândit la asta, astfel că îți va reaminti periodic să cureți camera S8-ului din buzunar, scrie androidcentral.com.

Samsung Galaxy S8 te avertizează prima dată cu acest mesaj atunci când deschizi aplicația de cameră după ce ai setat o amprentă pentru telefon. Apoi, mesajul ar trebui să apară la anumite intervale de timp, tot atunci când deschizi aplicația de cameră, astfel încât să fii sigur că ai o cameră curată pentru fotografii.

Rămâne de văzut, însă, cât de mare va fi impactul real al poziționării senzorului de amprentă în dreapta camerei, într-o manieră ușor neinspirată.