Samsung Galaxy S8: Camera ar avea un senzor Sony care încă nu e pe piață

Samsung Galaxy S8 se lansează mâine, dar încă mai este timp să aflăm informații, cum ar fi cele despre senzorul camerei.

Știm deja destul de multe lucruri despre noul flagship al celor de la Samsung, dar nu avem foarte multe informații despre camera foto a dispozitivului. Știm, totuși, că aceasta va avea un senzor de 12 megapixeli și că va fi o singură cameră, nu un sistem dual, dar nu avem și alte detalii.

Acum avem, însă, ceva informații noi cu privire la camera montată pe spatele lui Samsung Galaxy S8. Vorbim despre o piesă destul de mică, dar foarte importantă, având în vedere că noul telefon s-ar baza pe un senzor Sony IMX333 pentru camera principală, arată phonearena.com.

Partea cea mai interesantă este că senzorul la care se face referire nici măcar nu a fost anunțat oficial până acum și niciunul dintre telefoanele Sony Xperia nu beneficiază de acesta. Nu există detalii dezvăluite în afară de brandul și de modelul senzorului, astfel că nu pot fi discutate prea multe lucruri.

Ce este sigur, însă, este că Samsung Galaxy S8 are pregătită o cameră foto mult mai bună decât cea a predecesorului, continuând tradiția de a aduce upgrade-uri de la an la an. Va fi interesant de văzut, însă, cât de bine vor arăta noile imagini și videoclipuri realizate cu această cameră.

Samsung Galaxy S8 se lansează mâine, 29 martie, iar abia atunci vom putea confirma toate zvonurile despre care am scris în ultima perioadă. Acestea nu sunt puține și cel mai probabil, o bună parte dintre acestea se vor confirma, astfel că ne putem aștepta la un telefon cu adevărat de top.