Dacă ești în căutarea unui joc puzzle relaxant, cu grafică bună și cu un gameplay nou pentru smartphone, atunci Link Twin s-ar putea să fie ceea ce cauți.

Am o relație ușor ciudată cu jocurile puzzle, dar sunt destul de sigur că nu sunt singurul căruia i se întâmplă asta. Găsesc uneori un joc suficient de interesant încât să îl instalez și trec repede de primele etape, doar ca să mă enervez apoi pe la nivelul 8-10 și să renunț la a mai încerca să termin puzzle-ul cu un număr rezonabil de mutări.

Link Twin reușește să amelioreze destul de mult acest sentiment și este foarte plăcut, per total. Atunci când ai de-a face cu un joc care îți afișează, la început, sintagma ”best experienced with headphones”, am remarcat că e o idee bună să ții seama de acest sfat. Ei bine, Link Twin folosește acest mesaj, iar imediat ce intri în joc și parcurgi primele puzzle-uri îți dai seama că a fost o decizie foarte bună să folosești căștile.

Coloana sonoră asigură un fundal audio foarte potrivit pentru genul jocului, iar alte efecte sonore sunt la fel de bune. Per total, experiența audio contribuie în măsură destul de mare la cea de joc, astfel că nu merită să dați jocul pe mute.

Interfața jocului este, de asemenea, foarte bine gândită. Mi-a plăcut să văd o serie de butoane diferite față de avem ocazia să vedem, de obicei. Te-ai putea întreba ”în câte moduri se pot redesena butoane standard dintr-o interfață?” Ei bine, Link Twin îți arată că există cel puțin un nou tip de design, pe lângă toate celelalte văzute și răs-văzute în aplicații și jocuri.

Jocul nu este nici pe departe un puzzle de duzină. Deși principiul este, în mare parte, același cu cel din alte jocuri de același gen, gameplay-ul reușește să fie destul de diferit, mai ales prin prisma elementelor speciale care schimbă modul în care trebuie să gândești fiecare nivel. Astfel de elemente, cum ar fi o zonă pe care, dacă pășești, creezi în fața unuia dintre personaje un obstacol util, dau o nouă imensiune jocului.

Link Twin Trailer Posted by Link Twin on 13 Februarie 2017

Link Twin spune povestea unor personaje misterioase, Lily și Tom, ce au o legătură care nu le permite să stea separați pentru prea mult timp. Povestea se construiește cu doar câteva linii de dialog care apar ocazional, doar că acestea sunt mai mult decât suficiente pentru a înțelege cine sunt cei doi. Pe măsură ce parcurgi capitolele jocului, vei afla din ce în ce mai multe indicii cu privire la ce se află în spatele acestei legături dintre Tom și Lily.

Link Twin are și integrare cu Google Play Games, asta dacă ții la achievement-uri. Jocul are 11 achivement-uri de deblocat, acestea venind ca recompensă pentru terminarea capitolelor de joc, dar și pentru numărul de stele cu care reușești să o faci la fiecare nivel.

Jocul are cinci capitole, fiecare dintre acestea având 20 de niveluri pe care trebuie să le parcurgi. Ai un număr recomandat de mutări pentru terminarea unui nivel, astfel încât să obții un scor perfect și ai și un buton de ”undo”, dacă ai făcut o mutare greșită. Pe lângă acesta, pe care îl poți folosi ori de câte ori vrei, ai și indicii, care sunt însă mai valoroase și care merită păstrate atunci când chiar nu găsești o soluție. Ai 3 indicii la început de drum, iar după terminarea primului capitol, spre exemplu mai primești 2, acestea fiind o marfă rară.

Dacă îți plac jocurile puzzle, atunci nu ai cum să nu încerci Link Twin. Dacă vrei să dai o șansă acestui gen de jocuri, atunci Link Twin este o recomandare de top pentru a înțelege mai bine acest gen. Jocul poate fi găsit aici pentru telefoanele Android și aici pentru cele cu iOS. Site-ul oficial al jocului este aici.