Rensenware este un nou ransomware care nu îți cere bani pentru deblocarea fișierelor

Un nou ransomware intitulat Rensensware a început să facă valuri în online, deși nu vă cere bani pentru decriptarea fișierelor infectate.

Conceptul de ransomware face referire la criptarea fișierelor de pe un sistem de către un malware care vă obligă să dați o sumă de bani pentru recâștigarea accesului la ele. Din cauza faptului că vizează aproape exclusiv fișiere importante precum poze, clipuri video, documente Word, Excel și nu numai, sistemul de operare continuă să funcționeze în condiții optime. Producătorii de aplicații antivirus au început deja să ofere soluții pentru eliminarea multora dintre infecțiile de tip ransomware de pe piață, dar săptămânal apar unele noi.

Una dintre cele mai recente infecții de tip ransomware poartă numele de Rensenware și a fost creată de un internaut ce se ascunde în spatele pseudonimului Tvple Eraser pe Twitter. În loc să vă ceară bani pentru decriptarea fișierelor, acest virus vă obligă să obțineți 0,2 miliarde de puncte pe modul Lunatic într-un shooter în stil anime intitulat Touhou Seirensen (Undefined Fantastic Object).



Partea amuzantă este că jocul cu pricina este atât de dificil, încât s-ar putea să vă doriți să plătiți niște bani numai să nu mai pierdeți timpul în încercarea de a obține scorul generos. Primele rapoarte referitoare la Rensenware vine de la Malware Hunter Team și sunt cât se poate de serioase.

Ar putea părea o glumă, dar Rensenware face o treabă foarte bună în a vă bloca accesul la cele mai importante documente de pe PC. Partea frustrantă este că malware-ul a fost creat sub formă de glumă de către Tvple Eraser și postat pe GitHub ca proiect open source pe care oricine îl poate modifica după bunul plac. În momentul în care și-a dat seama că aplicația sa este folosit la scară largă pentru a face rău, dezvoltatorul a publicat pe GitHub o mică unealtă pe care o puteți descărca pentru a elimina infecția și a vă decripta fișierele.

Found a surprising ransomware today: „rensenWare”.

Not asks for any money, but to play a game until you reach a score – and it’s not a joke. pic.twitter.com/Pu53WZFALA

— MalwareHunterTeam (@malwrhunterteam) April 6, 2017