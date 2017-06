Reduceri eMAG: Oferte în ultima zi de Revoluția Prețurilor

Campania de oferte Revoluția Prețurilor ajunge astăzi la final, iar aici aveți o listă cu trei propuneri de reduceri eMAG care vă pot fi de folos.

Reduceri eMAG: Tabletă Huawei MediaPad M2

Dacă ești în căutarea unei tablete pe care să te poți baza, atunci Huawei MediaPad M2 ar putea fi ceea ce cauți. Aceasta vine cu un procesor octa-core de 2GHz, dar și cu 2GB de memorie RAM. Ecranul este destul de mare, având o diagonală de 10,1 inci și rezoluție de 1920 x 1200 pixeli. Ai 16GB de spațiu de stocare, dar și un slot de card microSD, pentru până la 128GB de spațiu. Între actualale reduceri eMAG; tableta are o reducere de 28% și poate fi găsită AICI.

Oferte eMAG: Smartwatch Vector Luna

Gândit de o echipă de români, ceasul inteligent Vector Luna vine cu o autonomie inegalabilă, de 30 de zile, și un design excelent, potrivit și pentru cei care preferă o ținută casual, dar și pentru cei care își petrec mare parte din săptămână în costum. Smartwatch-ul se conectează atât la telefoanele cu Android cât și la iPhone-uri, are o multitudine de funcții interesante, iar în actuala rundă de reduceri eMAG de Revoluția Prețurilor vine cu un discount de 47%, pe care îl poți găsi AICI.

Reduceri eMAG: Boxă portabilă Sony SRSX11

Dacă vrei să-ți iei muzica cu tine, fie că gătești în bucătărie, fie că ai ieșit cu prietenii la iarbă verde, un accesoriu discret dar performant este boxa portabilă Sony SRSX11. Cubul este foarte compact și îți încape în palmă, dar boxa are o putere de 10W și radiatoare pasive duble, astfel încât să-ți ofere muzică la un volum ridicat și cu o calitate constantă. În plus, boxa vine și cu tehnologii precum Bluetooth și NFC, așa că o vei putea conecta rapid la telefon. Aceasta are o reducere de 35% momentan și o poți găsi AICI.