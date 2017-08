Reduceri eMAG: Oferte la telefoane de care să profiți acum

Între noile reduceri eMAG poți găsi și diverse oferte la telefoane, iar mai jos avem cinci sugestii de dispozitive pentru bugete variate.

Reduceri eMAG la telefoane: Samsung Galaxy A5 (2016)

Samsung A5 (2016) îți propune un ecran Super AMOLED cu diagonala de 5,2 inci și rezoluție de 1920 x 1080 pixeli, alături de o cameră foto principală de 13 megapixeli. Bateria telefonului are o capacitate de 2900 mAh, suficientă pentru a pune în mișcare cei 2GB de memorie RAM și procesorul octa-core de 1,6GHz. Telefonul are un discount de 25% momentan și poate fi găsit AICI.

Oferte la telefoane: Apple iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus este, în prezent, varianta de top în materie de telefoane marca Apple, iar specificațiile te vor convinge să-l cumperi. Telefonul vine cu un procesor A10 Fusion quad-core, dar și cu 3GB de memorie RAM, oferindu-ți și 32GB de spațiu de stocare. Ecranul IPS LCD are rezoluție Full HD și diagonala de 5,5 inci, în timp ce sistemul de camere foto duale îți oferă filmări 4K și imagini de până la 4608 x 2592 pixeli. Bateria telefonului are o capacitate de 2900 mAh. Prețul telefonului are un discount de 25% între actualele reduceri eMAG și poate fi găsit AICI.

Oferte eMAG: Telefon mobil Allview X3 Soul Lite

Allview X3 Soul Lite vine cu un procesor quad-core de 1,3GHz și cu 3GB de memorie RAM, spațiul de stocare de 16GB putând fi extins cu ajutorul unui card microSD. Telefonul are un ecran cu diagonala de 5 inci și rezoluție HD, având protecție 2,5D. Camera principală are rezoluția de 13 megapixeli, în timp ce camera secundară vine cu un senzor de 5MP. Bateria Li-Po, de 2400mAh, ar trebui să-ți ofere o autonomie destul de bună, care să treacă de o zi. Toate detaliile despre Allview X3 Soul Lite sunt disponibile AICI, unde poți găsi telefonul cu un discount de 21% față de prețul inițial, între noile reduceri eMAG.

Reduceri eMAG: Telefon mobil Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7, flagshipul de anul trecut al sud-coreenilor, are un display QHD de 5,1 inch, are un procesor puternic și 4GB de memorie RAM, iar camera foto principală de 12MP realizează fotografii cu adevărat senzaționale. Smartphone-ul este rezistent la apă și vine cu 32GB spațiu de stocare, dar îi poți adăuga oricând un card microSD, în cazul în care nu ți se pare de ajuns. Îl găsești AICI cu o reducere de 31% față de prețul inițial.

Oferte la telefoane: Huawei P9 Lite

Procesorul HiSilicon Kirin 650 cu opt nuclee stă la baza lui Huawei P9 Lite, dar nu este singurul punct forte. În ceea ce privește memoria disponibilă, dispozitivul oferă 2GB de RAM și 16 GB de stocare, spațiu care poate fi extins cu ușurință cu ajutorul unui card microSD. De asemenea, camera foto de 13MP reprezintă încă o surpriză plăcută. Aceasta include modul de fotografiere PRO, care îi va mulțumi până și pe cei mai pretențiosi utilizatori. Huawei P9 Lite poate fi cumpărat de AICI, având o reducere de 25%.