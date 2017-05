Reduceri eMAG: Oferte pentru un weekend furtunos

Weekendul care se apropie vine cu tunete și fulgere, specific primăverii, astfel că e foarte probabil să vrei să stai acasă și să profiți de câteva reduceri eMAG.

Oferte eMAG: UPS APC BX700U-GR

Zilele cu furtuni de primăvară sunt unul dintre ultimele lucruri pe care ți le dorești când ai un calculator de gaming pe care vrei să te distrezi. Fluctuațiile de tensiune te pot lăsa fără componente, iar apoi vei avea prea mult de tras pentru a-ți mai recupera banii. Dacă ai însă un UPS APC BX700U-GR, poți sta fără griji. Acesta ajustează automat voltajul în funcție de necesitate, pentru componente. De asemenea, UPS-ul își poate testa automat propria baterie pentru a o verifica, iar tu poți conecta sursa la un PC și printr-un port USB, pentru acces la mai multe opțiuni. Aceasta are o reducere de 15% și poate fi găsită aici.

Reduceri eMAG: Consolă Sony PlayStation 4 Slim

Dacă ai în plan să lenevești în urătoarele zile, când vremea nu va fi pe placul tău, atunci o consolă Sony PlayStation 4 Slim poate intra pe lista ta scurtă de cumpărături. Consola vine cu un HDD de 500GB, ideal pentru stocarea de jocuri, dar și cu un controller wireless. Consola poate fi și un centru multimedia, deoarece poate să redea și discuri de tip Blu-Ray. Momentan, poți cumpăra un Sony PlayStation 4 Slim cu o reducere de 60 de lei, iar în actuala listă de oferte eMAG poți găsi consola aici.

Oferte eMAG: Boxe 5.1 A+ MS50

Dacă vrei să-ți chemi câțiva prieteni acasă într-una din zilele următoare, pentru o mică petrecere, atunci sistemul de boxe 5.1 A+ MS50 te poate ajuta la capitolul sunet. Sistemul are un subwoofer și cinci sateliți cu aspect retro, care se potrivesc în orice cameră. Sistemul are 50W, ceea ce ar trebui să fie suficient pentru mici petreceri de apartament. În plus, ai la dispoziție și o telecomandă pentru a controla sistemul, în funcție de preferințe. Actuala listă de reduceri eMAG îți oferă sistemul de boxe 5.1 A+ M850 la un preț foarte bun, cu o reducere de 40%, iar mai multe detalii poți găsi aici.