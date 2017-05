Reduceri eMAG: Oferte pentru un living room perfect

Noile reduceri eMAG sunt ideale dacă vrei să-ți transformi living room-ul și să creezi un spațiu de entertainment audio-video și nu numai.

Oferte eMAG: Televizor LED Smart LG 43UH661V

Totul începe cu un televizor bun, iar modelul 43UH661V de la LG este un punct de referință extrem de bun. Televizorul are rezoluție 4K, desfășurată pe un panou LED de 108cm, iar funcțiile Smart sunt oferite de către sistemul webOS 3.0. Televizorul are margini foarte subțiri, astfel că poate fi integrat mult mai ușor și mai discret în living room, fie că îl așezi pe suport sau pe perete. De asemenea, TV-ul are și un motor de upscaling, astfel că orice conținut video poate fi adus la rezoluție 4K. Actualele reduceri eMAG îți oferă televizorul cu o reducere de 600 de lei față de prețul inițial, iar toate detaliile le poți găsi AICI.

Reduceri eMAG: Soundbar Sony HTRT3

După ce ai rezolvat cu televizorul, e timpul să te gândești și la aspectul audio. Un soundbar precum modelul HTRT3 de la Sony îți oferă 600W de putere și sunet surround realist, pe 5.1 canale. În plus, sistemul vine și cu NFC și Bluetooth, astfel că-ți poți conecta rapid smartphone-ul. Soundbar-ul nu are nevoie de configurări complexe, fiind necesară doar conectarea boxelor pentru a-i asigura funcționalitatea. Sony HRTRT3 vine cu o reducere de 22% față de prețul inițial, iar în lista de oferte eMAG este disponibil AICI.

Oferte eMAG: Consolă Microsoft Xbox 360 500GB + Joc Forza Horizon 2

După ce ai rezolvat atât imaginea, cât și sunetul, te poți ocupa și de alte aspecte, cum ar fi jocurile. Consola Microsoft Xbox 360 îți pune la dispoziție un HDD de 500GB pe care să-ți stochezi jocurile preferate, dar și Wi-Fi, astfel încât să te poți conecta rapid la internet, fără cabluri. În plus, în actuala rundă de reduceri eMAG, consola nu vine doar cu o reducere de 37%, ci și cu jocul Forza Horizon 2 la pachet. Toate detaliile sunt disponibile AICI.