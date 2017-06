Reduceri eMAG: Oferte pe care să nu le ratezi de Revoluția Prețurilor

Revoluția Prețurilor aduce oferte interesante, iar noile reduceri eMAG de mai jos te-ar putea convinge că ai nevoie de un nou smartphone.

Reduceri eMAG de Revoluția Prețurilor: Telefon mobil LG G6

LG G6 beneficiază de un procesor puternic, modelul Snapdragon 821, dar și de 4GB de memorie RAM. În plus, bateria are capacitatea de 3300mAh. Ecranul este vedeta telefonului, deoarece raportul de suprafață dintre acesta și smartphone este de 80%, iar raportul de aspect este de 18:9, oferind o experiență de utilizare nouă. Display-ul are diagonala de 5,7 inci și rezoluție de 2880 x 1440 pixeli. Telefonul vine cu un sistem de camere duale, ambele având senzori de 13 megapixeli, iar una dintre camere este ideală pentru cadre largi. LG G6 are un discount de 21% în cadrul actualelor reduceri eMAG și poate fi găsit AICI.

Oferte eMAG de Revoluția Prețurilor: Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge este încă un telefon de top, din toate punctele de vedere. Acesta era un ecran curbat pe ambele laterale, iar diagonala acestuia este de 5,5 inci. Telefonul are un procesor octa-core din gama Exynos, modelul 8890, acesta fiind capabil să ruleze la 2,15GHz + 1,6GHz. Cei 4GB de memorie RAM sunt arhisuficienți pentru orice tip de multitasking ai avea nevoie să faci pe telefon, iar memoria de 32GB poate fi extinsă cu până la alți 256GB, mulțumită slotului de card microSD. Samsung Galaxy S7 Edge are o reducere de 24% în acest moment și poate fi găsit AICI.

Reduceri eMAG de Revoluția Prețurilor: Huawei Mate 9

Huawei Mate 9 este dotat cu un procesor HiSilicon Kirin 960, cu opt nuclee, dintre care patru rulează la 2,4GHz, iar celelalte la 1,8Ghz. Procesorul funcționează în tandem cu o memorie RAM de 4GB, iar performanțele ar trebui să fie de top. Tehnologia SuperCharge asigură utilizarea smartphone-ului pe parcursul unei zile întregi, cu o încărcare de doar 20 de minute, iar bateria este de 4.000 mAh. Smartphone-ul îți pune la dispoziție un ecran foarte mare, de 5,9 inci, care are rezoluție Full HD. Toate detaliile despre Huawei Mate 9, care are o reducere de 18% momentan, pot fi găsite AICI.