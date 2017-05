Reduceri eMAG: Oferte la televizoare LED

Televizoarele LED nu mai sunt la fel de scumpe ca atunci când s-au lansat, iar dacă punem la socoteală și câteva reduceri eMAG, atunci prețurile sunt și mai bune.

Oferte eMAG: Televizor LED LG, 80 cm, 32LH500D

Televizorul LED LG din aceste reduceri eMAG vine cu o diagonală a ecranului de 80 de centimetri și rezoluție HD. De asemenea, beneficiază de tehnologii precum Dynamic Color Enhancer și Noise Reduction, pentru a îmbunătăți calitatea imaginii. În plus, televizorul are și două boxe de câte 6W fiecare, iar calitatea sunetului rezultat este foarte bună. Televizorul are un discount de 400 de lei față de prețul original și poate fi găsit aici.

Reduceri eMAG: Televizor LED Smart LG, 80 cm, 32LH6047

Dacă vrei o alternativă inteligentă la televizorul de mai devreme, atunci modelul 32LH6047 este ceea ce cauți. Acesta are diagonala tot de 80 de centimetri, dar vine cu rezoluție Full HD. De asemenea, funcțiile smart te vor ajuta să folosești la capacitate maximă televizorul, iar funcțiile integrate de imagine și sunet îmbunătățesc experiența de utilizare. Acesta beneficiază de tehnologii precum True Black și Dynamic Color Enhancer. Televizorul are o reducere de 450 de lei mulțumită actualelor oferte eMAG și poate fi găsit aici.

Oferte eMAG: Televizor LED Game TV LG, 80 cm, 32LH530V

Rămânem la aceeași diagonală, de 80 de centimetri, dar ne mutăm către modelul 32LH530V, care vine cu rezoluția de 1920 x 1080 pixeli. Acesta beneficiază de tehnologia Triple XD Engine și vine la pachet cu o serie de jocuri cu care te poți distra, în multiplayer, alături de prieteni. Firește, televizorul este potrivit și dacă vrei să-ți conectezi consola, cu ajutorul unuia dintre cele două porturi HDMI disponibile. Televizorul are o reducere de 400 de lei în cadrul acestor reduceri eMAG și îl poți găsi aici.