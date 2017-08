Reduceri eMAG: Oferte la telefoane mobile Samsung

Noile reduceri eMAG vin cu oferte la telefoane Samsung, astfel că dacă ai nevoie de un smartphone nou, poți alege dintre cele de mai jos.

Reduceri eMAG: Telefon mobil Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7, flagshipul de anul trecut al sud-coreenilor, se află la reducere la eMAG și are un preț foarte bun. Are un display QHD de 5,1 inch, are un procesor puternic și 4GB de memorie RAM, iar camera foto principală de 12MP realizează fotografii cu adevărat senzaționale. Smartphone-ul este rezistent la apă și vine cu 32GB spațiu de stocare, dar îi poți adăuga oricând un card microSD, în cazul în care nu ți se pare de ajuns. Îl găsești AICI cu un discount de 31% față de prețul inițial.

Oferte eMAG: Telefon mobil Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A5 (2017) e un telefon pe care te poți baza chiar și dacă-l scapi în apă, datorită certificării IP68. Dincolo de acest aspect, smartphone-ul are specificații bune, având un procesor octa-core, de 1,9GHz, dar și 3GB de memorie RAM. Ai 32GB de spațiu de stocare, dar și un slot de card microSD, unde mai poți adăuga alți 256GB la stocare. Camera foto vine cu un senzor de 16MP și poate înregistra videoclipuri la rezoluție Full HD, iar bateria are o capacitate de 3000mAh. Mai multe detalii despre telefon, care în actualele reduceri eMAG are un discount de 18%, găsești AICI.

Reduceri eMAG: Telefon mobil Samsung Galaxy S6 Edge

Chiar dacă a apărut deja Samsung Galaxy S7, despre care am scris deja că e fabulos, asta nu înseamnă că fratele mai mare, Galaxy S6, e depășit. Dincolo de designul care a făcut furori la vremea lui, camera foto este încă una dintre cele mai bune de pe piață, având 16 de megapixeli și fiind capabilă să filmeze full HD la 60 de cadre pe secundă, 2K și 4K. Bateria are 2550 mAh, dispune de încărcare rapidă, sub ecran găsim un procesor Exynos 7420, pe 64 de biți și cu opt nuclee, ”cules din grădina” Samsung, o memorie RAM de 3GB și un spațiu de stocare care variază între 32 și 128GB. Configurația este extraordinară, iar performanța este impecabilă. Îl poți cumpăra cu ocazia noilor reduceri eMAG de AICI, cu un discount de 20%.