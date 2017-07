Reduceri eMAG: Oferte la telefoane mobile Huawei

Noile reduceri eMAG aduc diverse discounturi la telefoanele mobile din gama Huawei, iar mai jos ai la dispoziție trei astfel de recomandări.

Reduceri eMAG: Telefon mobil Huawei Mate 9

Huawei Mate 9 îți propune o baterie de 4000mAh care se încarcă rapid, fiind ideală pentru restul componentelor, cum ar fi procesorul de top Kirin 960 și cei 4GB de memorie RAM. Ecranul este mai mult decât generos, ducând telefonul în sfera phablet-urilor datorită diagonalei de 5,9 inci, acesta fiind completat de rezoluția Full HD. Camera are un senzor de 20 de megapixeli și este capabilă să filmeze 4K, în timp ce camera secundară are un senzor de 8 megapixeli. Huawei Mate 9 are un discount destul de generos între actualele oferte eMAG, prețul fiind cu 16% mai mic decât de obicei, iar telefonul este disponibil AICI.

Oferte eMAG: Telefon mobil Huawei P9

Chiar dacă este flagship-ul anterior al companiei, Huawei P9 se ține extrem de bine și poate fi un telefon de nădejde, pe care să te bazezi o bună perioadă de timp de acum încolo. Smartphone-ul are un procesor octa-core, modelul Kirin 955, dar și 3GB de memorie RAM. Ecranul IPS LCD are diagonala de 1920 x 1080 pixeli, iar diagonala display-ului este de 5,2 inci, acesta fiind protejat de Corning Gorilla Glass 4. Camera foto principală are un senzor de 12 megapixeli și scoate poze impecabile. Telefonul are o reducere de 21% față de prețul inițial și poate fi găsit AICI.

Reduceri eMAG: Telefon mobil Huawei P10

Huawei P10 este vârful de gamă al companiei, momentan, având la bază un procesor Kirin 960, dar și 4GB de memorie RAM. Smartphone-ul are un sistem de camere duale, cu senzori de 20+12MP, fiind capabile să filmeze 4K. Ecranul este suficient de mare, având diagonala de 5,1 inci și oferindu-ți o rezoluție de 1920 x 1080 pixeli. Între noile reduceri eMAG telefonul Huawei P10 vine cu o reducere de 7% față de prețul inițial și poate fi găsit AICI.

Mai multe oferte și reduceri la telefoanele mobile din gama Huawei poți găsi AICI.