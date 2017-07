Reduceri eMAG: Oferte la telefoane mobile Allview

Dacă ai de gând să faci un upgrade telefonului pe care îl ai deja, atunci noile reduceri eMAG la telefoane mobile din gama Allview te-ar putea ajuta.

Reduceri eMAG: Telefon mobil Allview X4 Soul, Dual Sim

Allview X4 Soul este unul dintre cele mai noi telefoane din gama oferită de producător și vine cu o cameră foto duală, fiecare senzor având 13MP. Procesorul octa-core rulează la 2GHz, iar cei 4GB de memorie RAM ar trebui să fie suficienți pentru multitasking. Ai la dispoziție 64GB de spațiu de stocare și două sloturi de cartele SIM, astfel că nu va mai trebui să ții două telefoane după tine. Momentan, smartphone-ul Allview X4 Soul apare între noile reduceri eMAG cu o reducere de 22% față de prețul inițial, iar telefonul este disponibil AICI.

Oferte eMAG: Telefon mobil Allview P9 Energy Lite, Dual SIM

Allview P9 Energy Lite îți pune la dispoziție o baterie generoasă, de 4000mAh, care îți promite o autonomie de până la 4 zile. Procesorul octa-core și cei 3GB de memorie RAM îți oferă necesarul pentru aplicațiile pe care vrei să le rulezi, în timp ce ecranul IPS HD, cu diagonala de 5,3 inci, este ideal chiar și pentru filme. Camera foto principală are un senzor de 13MP și poate filma la rezoluție Full HD. Mai multe detalii despre Allview P9 Energy Lite, care vine cu un discount de 100 de lei între actualele oferte eMAG, găsești AICI.

Reduceri eMAG: Telefon mobil Allview X2 Soul Xtreme, Dual SIM

Allview X2 Xtreme este un smartphone dual-SIM și dispune de un procesor MediaTek Helio X10 cu opt nuclee la 2GHz și folosește 3GB de memorie RAM cu 64GB spațiu de stocare. În plus, are o cameră de 24 megapixeli cu una frontală de 8MP. Camera principală filmează la rezoluție 4K și vei vedea imaginile pe un ecran de 6 inci QuadHD. Allview X2 Xtreme are o baterie de 3.500 mAh, iar toate detaliile despre telefonul care vine cu o reducere de 36% sunt disponibile AICI.