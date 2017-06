Reduceri eMAG: Oferte la telefoane la început de săptămână

Dacă ai în plan să îți schimbi smartphone-ul, noi avem câteva reduceri eMAG pe care te poți baza dacă vrei un preț bun la telefoane.

Reduceri eMAG: Samsung Galaxy S6 Edge

Chiar dacă au apărut două noi generații din seria Galaxy S, asta nu înseamnă că Galaxy S6 e depășit. Dincolo de designul care a făcut furori la vremea lui, camera foto este încă una de top, având 16 de megapixeli și fiind capabilă să filmeze full HD la 60 de cadre pe secundă, 2K și 4K. Bateria are 2550 mAh, dispune de încărcare rapidă, sub ecran găsim un procesor Exynos 7420, pe 64 de biți și cu opt nuclee și o memorie RAM de 3GB. Configurația este una demnă de un flagship, iar telefonul poate fi cumpărat cu ocazia noilor reduceri eMAG de AICI, prețul având un discount de 37%.

Oferte eMAG: iPhone 7

iPhone 7 este vârful de gamă al celor de la Apple în materie de telefoane, fiind primul smartphone al companiei care beneficiază de un sistem de camere foto duale. Acestea filmează la rezoluție 4K și scot fotografii impecabile, dar nici camera de selfie-uri, cu senzor de 7MP, nu te va dezamăgi. Ecranul Retina, de 4,7 inci, îți oferă rezoluția de 1334 x 750 pixeli, dar și protecție la șocuri. Telefonul se bazează pe procesorul A10 Fusion și beneficiază și de standardul de protecție IP67. Mai multe detalii despre iPhone 7, care între actualele reduceri eMAG vine cu un discount de 11%, găsești AICI.

Reduceri eMAG: Samsung Galaxy A3 (2017)

Samsung Galaxy A3 (2017) este certificat IP68, astfel încât nu trebuie să-ți faci griji dacă îl scapi în apă. Smartphone-ul are un procesor octa-core de 1,6GHz, dar este ajutat și de 2GB de memorie RAM. De asemenea, ecranul Super AMOLED are rezoluția de 1280 x 720 pixeli și diagonala de 4,7 inci. Camera principală a smartphone-ului este numai bună pentru fotografii, având un senzor de 13MP. Bateria are o capacitate de 2350mAh, iar memoria internă este de 16GB, aceasta putând fi extinsă cu ajutorul unui card microSD. Poți găsi telefonul Samsung Galaxy A3 (2017) AICI.