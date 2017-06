Reduceri eMAG: Oferte la telefoane de buget

Astăzi avem câteva reduceri eMAG la telefoane de buget, pentru că știm că uneori ai nevoie de un smartphone care să-și facă treaba bine fără mii de funcții adiționale.

Reduceri eMAG: Samsung Galaxy J5 (2016)

Samsung Galaxy J5 (2016) îți pune la dispoziție un procesor quad-core, eficient atât pentru multitasking, cât și pentru diverse aplicații mai solicitante, alături de 2GB de memorie RAM. Ecranul Super AMOLED vine cu rezoluție HD, iar camera foto principală a telefonului are senzor de 13 megapixeli. Chiar dacă memoria internă este de doar 16GB, te poți baza și pe un card microSD pentru a-ți stoca fotografiile și muzica preferată. Smartphone-ul are un preț accesibil, iar acum are și o reducere de 27%, fiind disponibil AICI.

Oferte eMAG: Huawei P8 Lite

Smartphone-ul are un ecran de 5 inci și îți pune la dispoziție rezoluție HD. Acesta se bazează pe un procesor Kirin 620 cu opt nuclee, produs chiar de cei de la Huawei, și mai are 2GB de memorie RAM. Camera are 13 megapixeli și scoate poze destul de bune, în timp ce nici camera de selfie-uri, cu ai săi 5MP, nu te va dezamăgi. Dacă vrei mai mult spațiu de stocare decât cei 16GB puși la dispozție de telefon, poți folosi un card de memorie în slotul SIM 2. Mai multe informații despre Huawei P8 Lite, care între actualele reduceri eMAG poate fi găsit cu o reducere 21%, găsești AICI.

Reduceri eMAG: Allview X3 Soul Style

Allview X3 Soul Style îți pune la dispoziție o combinație de procesor octa-core, de 1,3GHz, alături de 3GB de memorie RAM și 32GB de spațiu de stocare. Firește, memoria din urmă poate fi extinsă cu un card de memorie de până la 128GB. Ecranul are diagonala de 5,5 inci și dacă ții la rezoluție, te vei bucura să afli că aceasta este Full HD. Telefonul se bazează pe o cameră foto principală de 13 megapixeli, dar și pe cea de selfie-uri, de 8 megapixeli. Bateria nu este nici ea de neglijat, având 3150mAh. Allview X3 Soul Style face parte din actualele oferte eMAG cu o reducere de 30% și poate fi găsit AICI.