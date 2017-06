Reduceri eMAG: Oferte la gadgeturi pe care să le ai în rucsac

Sunt câteva gadgeturi de care n-ar fi bine să te lipsești atunci când ai un rucsac, iar cele câteva reduceri eMAG de mai jos te pot ajuta.

Reduceri eMAG: Acumulator extern ASUS ZenPower, 10500 mAh

Dacă vrei un acumulator extern pe care să te poți baza în orice situație, atunci ASUS ZenPower este bateria de care ai nevoie. Aceasta are o capacitate de 10500 mAh, astfel încât îți poți încărca smartphone-ul de câteva ori până ce bateria să aibă nevoie de propria reîncărcare. Acumulatorul are carcasă de aluminiu și are un indicator de nivel al bateriei, astfel încât să știi când e indicat să o reîncarci. Încărcarea bateriei durează aproximativ șase ore până la capacitatea maximă. Acumulatorul are un discount de 25% în cadrul actualelor reduceri eMAG și poate fi găsit AICI.

Oferte eMAG: Căști Sennheiser HD 201

Căștile Sennheiser HD sunt un accesoriu nelipsit din rucsacul oricărui pasionat de muzică. Acestea beneficiază de un bas puternic, dar nu sunt ignorate nici mediile și înaltele, astfel încât să te poți bucura pe deplin de melodiile preferate. Acestea oferă și posibilitatea de izolare a zgomotului din exterior, iar cablul este unul destul de generos, având o lungime de 3 metri. Căștile au design over-ear și cântăresc doar 165 de grame, astfel că sunt mai mult decât confortabile. Mai multe detalii despre Sennheiser HD 201 poți găsi AICI, având în vedere că în actualele oferte eMAG acestea au o reducere de 30 de lei față de prețul normal.

Reduceri eMAG: HDD extern Seagate Backup Plus Slim 1TB

Dacă ai nevoie de mult spațiu de stocare, dar vrei și ca acesta să-ți fie la îndemână tot timpul, atunci un HDD extern precum Seagate Backup Plus Slim este ceea ce cauți. Acesta are capacitatea de 1TB și se conectează prin interfața USB 3.0, astfel încât să beneficiezi de viteze ridicate de transfer. HDD-ul îți dă posibilitatea de a-ți aranja fișierele multimedia cu ușurință, datorită aplicației Seagate Dashboard. În plus, cu Seagate Mobile Backup App poți face backup rapid la fișierele multimedia de pe smartphone. HDD-ul are o reducere de 20% momentan și îl poți găsi AICI.