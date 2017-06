Reduceri eMAG: Oferte la electrocasnice de care ai nevoie

Dacă ai de gând să-ți schimbi frigiderul sau să-ți instalezi un aparat de aer condiționat, atunci lista de reduceri eMAG de mai jos te poate ajuta cu luarea unei decizii.

Reduceri eMAG: Combină frigorifică Samsung RB31FDRNDSA

Combina frigorifică Samsung RB31FDRNDSA vine cu un volum net total de 308 litri, dintre care 210 ai frigiderului și 98 ai congelatorului. Combina face parte din clasa energetică A+ și îți pune la dispoziție tehnologia No Frost, cu ajutorul căreia scapi de gheața nedorită. Combina are un design diferit la interior, oferind un spațiu mărit pentru sticle și cutii de suc, dar și o iluminare mai bună în întregul spațiu. Toate detaliile despre combina frigorifică Samsung, pe care în lista de reduceri eMAG o poți găsi cu un discount de 31%, sunt disponibile AICI.

Oferte eMAG: Aparat de aer condiționat Whirlpool SPIW 412L, 12000 BTU

Aparatul de aer condiționat Whirlpool SPIW 412L vine cu funcția 4D airflow inlet, pentru un schimb mai eficient de căldură, dar și cu al șaselea simț, prin care aparatul știe când e nevoie să răcească sau să încălzească aerul din cameră. Tot al șaselea simț ajută aparatul de aer condiționat să știe când să se oprească, să repornească sau să funcționeze eficient pe timp de noapte, astfel încât să nu îți fie frig. Mai multe informații despre aparatul de aer condiționat Whirlpool SPIW 412L, cu o capacitate de 12000 BTU, poți găsi AICI. Acesta are o reducere de 380 de lei față de prețul obișnuit.

Reduceri eMAG: Mașină de spălat rufe Slim Beko WKB61032Y

Dacă ai nevoie de o mașină de spălat nouă, atunci modelul Beko WKB61032Y poate fi ceea ce ai nevoie. Aceasta este mult mai silențioasă decât mașinile de spălat obișnuite, datorită designului inedit al pereților laterali. În plus, hainele tale își vor păstra culorile mai mult timp, datorită unui program special de spălat. Acesta este doar unul dintre programele speciale de spălat, mașina de spălat oferindu-ți posibilitatea de a-ți spăla și haine de lână, dar și sintetice, fără probleme. În plus, mașina face parte din categoria energetică A++. Între actualele reduceri eMAG, aceasta are un preț cu 27% mai mic decât de obicei, iar toate detaliile sunt AICI.