Reduceri eMAG: Oferte la cadouri de Paști pentru ea

Sărbătoarea Paștelui se apropie cu pași repezi, dar încă e destul timp pentru a găsi un cadou perfect pentru ea, mai ales că o mulțime de reduceri eMAG sunt active.

Sărbătorile de Paști sunt ideale pentru a face cadouri celor dragi, iar magazinele online oferă în această perioadă o serie de oferte consistente la diverse produse. Și eMAG are astfel de oferte, iar dintre acestea am selectat câteva, mai jos.

Oferte eMAG: Perie electrică pentru îndreptat părul BaByliss Liss Brush 3D HSB100E

Peria electrică pentru îndreptat părul Babyliss Brush 3D HSB100E oferă un design rectangular și are 34 de peri de plastic, complementați de 50 de peri de silicon, dar și de alți 42 de peri ceramici, pentru o îndreptare a părului cât mai rapidă. Peria are trei trepte de temperatură și are și generator de ioni, pentru a elimina efectul de păr frizzy, Peria are și o reducere consistentă momentan, de 34%, iar mai multe detalii despre ea poți găsi aici.

Reduceri eMAG: Casti audio in-ear Sony Hi Res MDR-EX750NAP

Căștile audio in-ear Sony beneficiază de două microfoane în fiecare cască, astfel încât să îți ofere o reducere semnificativă a zgomotului ambiental. De asemenea, căștile oferă o calitate a notelor, indiferent că ai așteptări de la înalte, medii sau joase, astfel că sunt recomandate pentru orice tip de muzică. De asemenea, vin cu telecomandă pe fir, care are și microfon integrat, astfel că poți prelua cu ușurință apeluri. Pentru că vorbim de căști wireless, vorbim și de o autonomie a bateriei de aproximativ 16 ore, astfel că nu vei avea probleme pe parcursul zilei. Momentan, căștile au o reducere de 50% în cadrul ofertelor eMAG de Paști, fiind disponibile aici.

Oferte eMAG: Samsung Galaxy S7 Edge

Cu toate că s-a lansat deja Galaxy S8, modelul Samsung Galaxy S7 Edge rămâne un flagship de top, cu specificații ideale pentru diverse task-uri. Telefonul se bazează pe un procesor Exynos 8890, cu design octa-core (2,3+1,6GHz), dar și pe 4GB de memorie RAM. La capitolul stocare, telefonul îți oferă 32 de GB, pe care îi poți extinde cu ajutorul unui card microSD. Ecranul Super AMOLED are diagonala de 5,5 inci și camera foto principală vine cu un senzor de 12MP. Smartphone-ul are o reducere de 24% momentan, iar alte detalii sunt disponibile aici.

Reduceri eMAG: Espressor manual DeLonghi EC221.B

Pentru că o zi bună nu începe fără o cafea bună, un espressor manual precum modelul DeLonghi EC221.B este ideal în bucătărie. Acesta este creat pentru cafele espresso, dar și pentru cappuccino, operând la o presiune de 15 bari și având suport pentru două cești, astfel că nu trebuie să aștepți după cafeaua celuilalt. Espressorul vine și cu un sistem de aburi, util pentru crearea spumei de cappuccino, dar și cu suport nu doar pentru cafea măcinată, ci și pentru pods, cu dispozitiv Crema Disco. Espressorul are un discount consistent, de 50%, iar acesta poate fi găsit aici.